Haberler

Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari ve Ağrı'da jandarma tarafından uyuşturucu maddeye yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Hakkari'de 345 kilogram skunk ile 33 kilogram metamfetamin, Ağrıda ise 773 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda 1 kişi gözaltına alındı.

  • Hakkari ve Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 345 kilogram skunk, 33 kilogram metamfetamin ve 773 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.
  • Operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari ve Ağrı'da jandarma tarafından uyuşturucu maddeye yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

2 İLDE KİLOLARLA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 345 kilogram skunk ve 33 kg metamfetamin ile Ağrı'da 773 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi. 1 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, "Uyuşturucu maddeleri ele geçirerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik" dedi.

Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

"ZEHİR TACİRLERİYLE ÜLKEMİZ VE İNSANLIK ADINA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Operasyonun Yüksekova ve Taşlıçay Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Hakkari ve Ağrı İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 'Atak Timlerimizin' desteğiyle operasyonlar düzenlediğini bildiren Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Çağla Taşçı
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadından çarpıcı video

Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadın: Paris'te olsaydık...
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.