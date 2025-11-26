Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari ve Ağrı'da jandarma tarafından uyuşturucu maddeye yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

2 İLDE KİLOLARLA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 345 kilogram skunk ve 33 kg metamfetamin ile Ağrı'da 773 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi. 1 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, "Uyuşturucu maddeleri ele geçirerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik" dedi.

"ZEHİR TACİRLERİYLE ÜLKEMİZ VE İNSANLIK ADINA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Operasyonun Yüksekova ve Taşlıçay Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Hakkari ve Ağrı İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 'Atak Timlerimizin' desteğiyle operasyonlar düzenlediğini bildiren Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."