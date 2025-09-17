Hakim ve Savcı Atama Listesi 2025: Hakim ve savcı atamalarında kimlerin görev yerleri değişti?

Her yıl olduğu gibi, 2025 yılında da Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan atama listeleri yargı camiasının gündemine oturdu. Bu süreç yalnızca yargı mensuplarını değil; hukukçuları, avukatları ve adli personeli de doğrudan ilgilendiriyor. Peki, hakim ve savcı atamalarında kimlerin görev yerleri değişti? İşte, 2025 Hakim ve savcı atama listesi...

HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ 2025

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2025 yılı adli ve idari yargı hâkim ve savcı atama listesini resmi olarak yayımladı. Bu liste, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında, meslekte yükselme süresini dolduran yargı mensuplarının yeni görev yerlerini içeriyor.

Bu yılki atama listelerinde:

sınıfa ayrılan hâkim ve savcılar,

Yeni görev yerlerine atananlar,

Terfi eden adli ve idari yargı mensupları

gibi farklı kategorilere ayrılmış çok sayıda isim bulunuyor. Liste, HSK Resmî İnternet Sitesi üzerinden PDF formatında kamuoyuna sunulmuş durumda.

Listede yer alan tüm atamalar, hem yargı hizmetlerinin etkinliği hem de adaletin gecikmeden sağlanması açısından kritik önem taşıyor.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU ATAMA KARARLARI

HSK tarafından alınan atama kararları, Resmî Gazete'de "Yürütme ve İdare Bölümü" altında ilan edildi. Bu kararlar yalnızca bireysel atamaları değil, aynı zamanda yargı teşkilatının genel yapısını da etkileyen kolektif değişiklikleri içeriyor.

Kurulun aldığı kararlarda dikkate alınan temel kriterler:

Mesleki kıdem süresi

Disiplin durumu ve sicil notları

Yargılamaya katkı düzeyi

Hizmet bölgesi dengesi

olmuştur. Kararlar, HSK'nın şeffaflık politikası çerçevesinde kamuoyuna açık bir şekilde duyuruldu. Her atama kararı, HSK tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiş ve liyakat esasına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir.

HAKİM VE SAVCI ATAMALARINDA KİMLERİN GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİ?

2025 yılı itibariyle binlerce hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi. Bu değişiklikler, özellikle adli yoğunluğu fazla olan illere yapılan yeni atamalar ile dikkat çekiyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yapılan atamalar da sistematik şekilde planlandı.

Görev yeri değişen yargı mensupları arasında:

Adli yargı hâkimleri

İdari yargı hâkimleri

Cumhuriyet savcıları

Bölge adliye ve idare mahkemesi üyeleri

bulunuyor. Özellikle uzun yıllar aynı ilde görev yapan hâkim ve savcıların, rotasyon kapsamında başka illere atanması ile birlikte, yargı teşkilatında ciddi bir hareketlilik yaşandı.

Görev değişikliklerinde yalnızca bölge ihtiyaçları değil, aynı zamanda personelin tercihleri de dikkate alındı. HSK, bu süreçte yargı mensuplarının taleplerini büyük oranda karşıladığını duyurdu.

ATAMA LİSTESİNDE YER ALMAYANLAR NE YAPMALI?

Hakim ve savcı atama listesinde ismi yer almayan yargı mensupları için HSK tarafından özel bir duyuru yayımlandı. Duyuruya göre, atama listesinde yer almayan hâkim ve savcılar, 30 gün içinde yazılı başvuru yaparak durumlarının yeniden değerlendirilmesini talep edebilecek.

Bu süreçte dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar:

Başvuru dilekçelerinin yazılı ve gerekçeli olması

HSK Genel Sekreterliği'ne şahsen ya da UYAP üzerinden iletilmesi

Başvuru süresinin kesinlikle aşılmaması (30 gün)

Bu süreç, HSK'nın bireysel başvurulara açık yapısının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yargı mensuplarının mağduriyet yaşamamaları adına, süreci yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.