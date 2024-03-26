İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Hakan Peker kimdir? İYİ Parti Karabük Safranbolu Belediye Başkan adayı Hakan Peker kimdir

İYİ PARTİ KARABÜK SAFRANBOLU ADAYI KİM?

İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Hakan Peker oldu.

HAKAN PEKER KİMDİR?

4 yaşındayken babası Hüseyin Peker trafik kazasında hayatını kaybetti. Sanat yaşamına Seyyal Taner ve Deniz Erkanat'ın dansçısı olarak başlayan Hakan Peker, 1981 yılında Türkiye Dans Yarışması'nda birinci oldu. TRT'nin eğlence programlarında ve çeşitli yurt içi ve yurt dışı konser organizasyonlarında yer aldı. Nisan 1989 tarihinde ilk albümü piyasaya çıktı. Bir Efsane ismini taşıyan albümle aynı ismi taşıyan çıkış şarkısı hit oldu. 1990 yılında çıkardığı Camdan Cama adlı albümüyse sanatçıya istediği başarıyı ve ünü getirdi. ("Camdan Cama" şarkısı aynı yıl Sinan Özen tarafından da seslendirilmişti.) Albümlerinden elde ettiği başarıların ardından Peker Müzik adlı plak şirketini kuran sanatçı bir yanda Hey Corç, Amma Velakin gibi kariyerini sağlamlaştırdığı albümlerini çıkarırken diğer yanda Türkçe sözlü popüler müziğe yeni isimlerin kazandırılmasını sağladı. Meyra'nın, Burak Kut'un, Zafer Peker'in, Gökhan Semiz'in, Özlem Tekin'in, Ali Güven'in ve Erhan Güleryüz'in ilk albümleri Peker Müzik'ten çıktı. 1995 yılında çıkardığı Ateşini Yolla albümündeki klip şarkılarının yönetmenliklerini de üstlenen Peker, 1998 yılında Dünden Bugüne Hakan Peker adlı toplama albümünde hit şarkılarının yeni düzenlemelerine yer verdi. "Bir Efsane" şarkısı bu albümle bir kez daha hit oldu. 2000 yılında İlla ki albümüyle Türkiye Müzik Ödülleri'nde "en çok satan albüm" ve "yılın en iyi erkek sanatçısı" ödüllerini kazanan isim oldu. 2001 yılında, sanatçının dinlemekten zevk aldığı Türk sanat müziği şarkılarından oluşan Canım İstedi adlı özel albüm izledi. 2003 yılında Aşk Bana Lazım adlı stüdyo albümünü, 2004 yılında Taş Gibi adlı, kariyerinin ilk teklisini piyasaya süren Peker, sırasıyla 2004 yılında Yak Beni, 2006 yılında Gece Gözlüm ve 2011 yılında Karamela adlı çalışmalarıyla müzik hayatını sürdürdü. Son olarak klibini Özge Ulusoy ile çektiği 'Mütemadiyen' isimli single çalışmasını sevenleriyle buluşturdu. 7 Nisan 2016 tarihinde çıkardığı Efsane Şarkılar albümü ile tekrar sevenleriyle buluştu. Ve ayrıca bu albümle birlikte albümün adını taşıyan Efsane Şarkılar adı altında bir de Harbiye Açık Hava konseri düzenlenmiştir. 24 Haziran 2017 tarihinde beğeniye sunduğu Bir Yuva Kuramadık adlı single ile müzik yolculuğuna devam etmektedir.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.