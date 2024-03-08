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Hakan Bahçetepe kimdir? CHP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hakan Bahçetepe kaç yaşında, nereli?

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CHP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hakan Bahçetepe kaç yaşında, nereli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı olan Hakan Bahçetepe hakkında merak edilenler. Bahçetepe'nin yaşamına, kariyerine ve politik geçmişine dair bilgiler araştırılıyor. Nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu da gündemdeki sorular arasında.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı ise Hakan Bahçetepe oldu. Hakan Bahçetepe kimdir? Hakan Bahçetepe nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HAKAN BAHÇETEPE KİMDİR?

Hakan Bahçetepe, 1988 yılında Gaziosmanpaşa'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Gaziosmanpaşa'da tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümünden mezun olmuş, ardından aynı üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır. İş hayatına Gaziosmanpaşa Meydanı'nda bulunan babasının esnaf dükkanında başlayan Bahçetepe, daha sonra kablo sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır.

Siyasete Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'nda başlamıştır. 2017-2019 yılları arasında İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, 2019-2023 yılları arasında ise Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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