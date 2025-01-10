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Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 11-12 Ocak yağmur yağacak mı?

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 11-12 Ocak yağmur yağacak mı?
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Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak ve 11-12 Ocak hava sıcaklığı kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta sonu yağmur yağacak mı, Ankara'da hafta sonu hava kaç derece olacak ve İzmir'de hava sıcaklığı merak ediliyor. Peki, Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İl il hava durumu raporu!

Hafta sonu yağmur var mı, 5 günlük hava durumu tahmini rapor vatandaşlar tarafından gündeme geliyor. Kış aylarının gelmesiyle beraber ülke geneli il il hava sıcaklığı merak ediliyor. 11-12 Ocak hafta sonu hava nasıl olacağı araştırılıyor. Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 11-12 Ocak yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu! Detaylar haberimizdedir…

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ankara Hava Durumu

Ankara şehrinde 10 Ocak 2025 Cuma günü hava Bulutlu, sıcaklık ise 10 dereceyi gösteriyor. 11 Ocak 2025 Cumartesi günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 11 derece olacağı tahmin edilmekte. 12 Ocak 2025 Pazar günü hava Yağmurlu, sıcaklık ise 10 dereceyi gösterecek. 13 Ocak 2025 Pazartesi günü için havanın Sağanak Yağmurlu olması bekleniyor, sıcaklık da 12 dereceyi bulacak. 14 Ocak 2025 Salı günü için havanın Yağmurlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 8 dereceyi gösterecek.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 11-12 Ocak yağmur yağacak mı?

İstanbul Hava Durumu

İstanbul şehrinde 10 Ocak 2025 Cuma günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 16 dereceyi gösteriyor. 11 Ocak 2025 Cumartesi günü ise havanın Yağmurlu, ve sıcaklığın 10 derece olacağı tahmin edilmekte. 12 Ocak 2025 Pazar günü hava Yağmurlu, sıcaklık ise 10 dereceyi gösterecek. 13 Ocak 2025 Pazartesi günü için havanın Yağmurlu olması bekleniyor, sıcaklık da 8 dereceyi bulacak. 14 Ocak 2025 Salı günü için havanın Yağmurlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 7 dereceyi gösterecek.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 11-12 Ocak yağmur yağacak mı?

İzmir Hava Durumu

İzmir şehrinde 10 Ocak 2025 Cuma günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 19 dereceyi gösteriyor. 11 Ocak 2025 Cumartesi günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 18 derece olacağı tahmin edilmekte. 12 Ocak 2025 Pazar günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek. 13 Ocak 2025 Pazartesi günü için havanın Sağanak Yağmurlu olması bekleniyor, sıcaklık da 16 dereceyi bulacak. 14 Ocak 2025 Salı günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 12 dereceyi gösterecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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