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Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka sevgili mi? Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisi kim?

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Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka sevgili mi? Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisi kim? Kubilay Aka ile sevgili mi? Yer aldığı projelerde ki performansıyla adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan, bu sefer de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Peki Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka aşkı gerçek mi, sevgililer mi?

Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisi kim? Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka sevgili mi? Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan aşk mı yaşıyor? Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan ne zamandır birlikte? 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki performanslarıyla dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın aşkı gündemde konuşulan konulardan. İşte Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka ilişkisi hakkında merak edilenler…

HAFSANUR SANCAKTUTAN İLE KUBİLAY AKA SEVGİLİ Mİ?

Kandilli'deki bir restoran çıkışında el ele kameralara yansıyan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşkı kanıtlanmış oldu. Daha önce kendisine yöneltilen "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği "Kimse üzerine alınmasın ama adam kalmadı" şeklinde cevap veren güzel oyuncu adından söz ettirmişti.

İlk kez bir mekan çıkışı el ele görüntülenen Sancaktutan ve Aka aşkı belgelendi. Çift el ele çıktıkları mekandan araçlarına gittiler ve kameralara da kısa bir yanıt verdiler. Kubilay Aka, ayrıca sevgilisi Sancaktutan'a aracının kapısını da açtıktan sonra "Hani adam yoktu" diyerek herkesi güldürdü.

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka sevgili mi? Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisi kim?

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka sevgili mi? Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisi kim?

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Gündem

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