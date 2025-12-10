Haberler

Hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 3 ölü

Hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 3 ölü Haber Videosunu İzle
Hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 3 ölü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya-Akçadağ yolunda hafif ticari araç tıra arkadan çarptı; olayda Mustafa Nuri Taşkanat, Saadet Taşkanat ve Rukiye Sarımermer hayatını kaybetti. TIR şoförü Hakan Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Malatya-Akçadağ kara yolunda hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
  • Kazada hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Nuri Taşkanat ile Saadet Taşkanat olay yerinde, Rukiye Sarımermer hastanede hayatını kaybetti.
  • TIR sürücüsü Hakan Ö. gözaltına alındı.

Malatya- Akçadağ kara yolunda hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde Malatya- Akçadağ kara yolunun 53'üncü kilometresinde meydana gelen kazada, Mustafa Nuri Taşkanat (39) yönetimindeki 38 YD 898 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne ilerleyen Hakan Ö. idaresindeki 38 AHY 083 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araç TIR'a arkadan çarptı: 3 ölü

2 KİŞİ OLAY YERİNDE, 1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Nuri Taşkanat ile yanında bulunan Saadet Taşkanat'ın (66) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olarak kurtarılan Rukiye Sarımermer (78) ise ambulansla Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sarımermer, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif ticari araç TIR'a arkadan çarptı: 3 ölü

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili TIR sürücüsü Hakan Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
17 erkekle birlikte yakalanan Bonnie Blue, 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalanmıştı! İşte istenen ceza
Şener Üşümezsoy'dan endişe yaratan uyarı: Bu basit bir deprem değil

Şener Üşümezsoy'dan endişe yaratan uyarı: Bu basit bir deprem değil
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Bakan Yumaklı'dan endişelendiren sözler: İki büyük tehlike bizi bekliyor

Endişelendiren sözler: Ülkemizi iki büyük tehlike bekliyor
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı oyuncu Coşkun Göğen hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncudan üzen haber! Hastaneye kaldırıldı
Güllü'nün kızı gözaltına alındı, Nihat Doğan'dan peş peşe videolar geldi: Yapacağım demedim mi?

Nihat Doğan'dan peş peşe olay videolar: Yapacağım demedim mi?
Güllü'nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Güllü'nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Mert Hakan'ın oynattığı kuponlar ve whatsapp konuşmaları ortaya çıktı: Tutmazsa Galatasaraylıyım

Mert Hakan'ın oynattığı kuponlar ve whatsapp konuşmaları ortaya çıktı
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Dev bankadan 2026 kehanetleri! Altın ve Taylor Swift dahil 8 iddialı tahminde bulundular

Dev bankadan 2026 kehanetleri! Altın için bomba bir tahminleri var
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Türkiye'nin konuştuğu adliye soygununda yeni gelişme
title