Son zamanlarda magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü şarkıcı Hadise'nin yeni sevgilisi merak konusu oldu. Hadise'nin kiminle birlikte olduğu konusu, hayranları ve magazin dünyası tarafından merakla bekleniyor. Arama motorlarında Hadise'nin yeni sevgilisi sorgulatılıyor. Peki, Hadise sevgilisi var mı? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? Detaylar haberimizde...

HADİSE SEVGİLİSİ VAR MI?

Ünlü şarkıcı Hadise hakkında çıkan aşk söylentilerine daha fazla sessiz kalamadı. Ünlü şarkıcı "Hayatıma değer verdiğim biri girerse paylaşırım. Çünkü ben aşkı da aşık olmayı da seviyorum" dedi.

HADİSE'NİN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

İş insanı Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra aşka kapılarını kapatan Hadise'nin adı son dönemde birçok kişiyle anılıyor. Son olarak ünlü oyuncu Kerem Bürsin'le adı aşk dedikodularına karışan güzel şarkıcının şimdi de ünlü şef Gürkan Topçu ile yakınlaştığı iddia edildi. Sosyal medya hesabından dedikoduları yalanlayan Hadise uzunca bir yazı paylaştı. Ünlü şarkıcı "Sanırım söylenmek ya da kızmak değil, doğru ifade etmem gerekiyorsa, sizlerle dertleşmek istediğim bir konu var. Müzik kariyerim için dört elle çalışmaya başladığım zamanlar, tabii ki gündemde olmanın ve göz önünde olmanın heyecanını ve arzusunu çok yoğun hissediyordum. Ancak aynı zamanda bunun bedellerinin de olacağının farkındaydım. Son zamanlarda ise özellikle bakıyorum da; artık ben bile adımın anıldığı, aşk hikayelerimin yazılıp çizildiği kişileri takip edemez, sayamaz oldum. Gerçekten bu durum, bir noktadan sonra inandırıcılığını kaybeder diye düşünüyordum, en azından öyle umuyordum ama bu durum ısrarla devam ediyor ve ben bu haberlerle baş başa kalmaktan oldukça yoruldum. Tüm bu kargaşanın içinde istesem de hayatıma kimseyi alamayacağım gibi hissediyorum neredeyse.

Ama tekrar söylemek istiyorum ki; hayatıma gerçekten değer verdiğim biri girerse, bunu sizlerle paylaşacağımı bilmenizi isterim. Çünkü ben aşkı da aşık olmayı da çok seviyorum. Emin olun, o zaman geldiğinde hislerimi her zaman olduğu gibi özgürce ifade edeceğim." dedi.