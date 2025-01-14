Hadise'nin sevgilisi Şenol Sönmez kimdir? Şenol Sönmez kaç yaşında ve nereli?

Şenol Sönmez kimdir? Özel hayatıyla adından söz ettiren Hadise, yeni aşkını duyurdu. Başarılı yönetmen Şenol Sönmez ile ilişki yaşayan Hadise, sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı. Şenol Sönmez kimdir? Detaylar haberimizdedir...

HADİSE İLE ŞENOL SÖNMEZ SEVGİLİ Mİ?

"Esas Oğlan" dizisinde Seda Bakan ile başrolü paylaşan Hadise'nin, dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile ilişki yaşadığı iddiaları gündemdeydi. Hadise, set sırasında başlayan aşkını Şenol Sönmez ile birlikte sosyal medya paylaşımıyla ilk kez duyurdu.

ŞENOL SÖNMEZ KİMDİR?

Şenol Sönmez, 28 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuş, sinema ve dizi film yönetmeni, senarist ve oyuncudur. İstanbul Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü'nden mezun olan Sönmez, sektördeki kariyerine Tarkan Karlıdağ'ın yanında reji asistanı olarak başlamış ve ardından İbrahim Tatlıses'in ünlü programı "İbo Şov"da yönetmen yardımcılığı yapmıştır. Tarkan Karlıdağ, yönetmenlik kariyerinde onun en büyük ustası olmuştur.

Şenol Sönmez, yönetmenlik kariyerine 2006 yılında "Doktorlar" dizisiyle adım atmıştır. Ardından "Gönül Salıncağı", "Unutulmaz", "Gönül Ferman Dinlemiyor", "Kirli Beyaz", "İffet", "Osmanlı Tokadı", "Huzur Sokağı", "Mutluluk Zamanı" ve "Kâğıt Ev" gibi birçok dizi ve filme yönetmenlik yapmıştır. Yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.

Yönetmenliğini Üstlendiği Film ve Diziler: