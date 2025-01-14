Hadise'nin sevgilisi Şenol Sönmez kimdir? Şenol Sönmez kaç yaşında ve nereli?
Hadise'nin sevgilisi Şenol Sönmez kimdir, kaç yaşındadır ve nereli olduğu konuları gündemde. Mehmet Dinçerler ile yalnızca 5 ay süren evliliğiyle uzun süre gündem olan Hadise, yeni bir aşkla dikkat çekti. Hadise, Esas Oğlan dizisinin setinde tanıştığı yönetmen Şenol Sönmez ile olan ilişkisini ilk kez duyurdu. Peki, Şenol Sönmez kimdir? Şenol Sönmez kaç yaşında ve nereli?
Şenol Sönmez kimdir? Özel hayatıyla adından söz ettiren Hadise, yeni aşkını duyurdu. Başarılı yönetmen Şenol Sönmez ile ilişki yaşayan Hadise, sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı. Şenol Sönmez kimdir? Detaylar haberimizdedir...
HADİSE İLE ŞENOL SÖNMEZ SEVGİLİ Mİ?
"Esas Oğlan" dizisinde Seda Bakan ile başrolü paylaşan Hadise'nin, dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile ilişki yaşadığı iddiaları gündemdeydi. Hadise, set sırasında başlayan aşkını Şenol Sönmez ile birlikte sosyal medya paylaşımıyla ilk kez duyurdu.
ŞENOL SÖNMEZ KİMDİR?
Şenol Sönmez, 28 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuş, sinema ve dizi film yönetmeni, senarist ve oyuncudur. İstanbul Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü'nden mezun olan Sönmez, sektördeki kariyerine Tarkan Karlıdağ'ın yanında reji asistanı olarak başlamış ve ardından İbrahim Tatlıses'in ünlü programı "İbo Şov"da yönetmen yardımcılığı yapmıştır. Tarkan Karlıdağ, yönetmenlik kariyerinde onun en büyük ustası olmuştur.
Şenol Sönmez, yönetmenlik kariyerine 2006 yılında "Doktorlar" dizisiyle adım atmıştır. Ardından "Gönül Salıncağı", "Unutulmaz", "Gönül Ferman Dinlemiyor", "Kirli Beyaz", "İffet", "Osmanlı Tokadı", "Huzur Sokağı", "Mutluluk Zamanı" ve "Kâğıt Ev" gibi birçok dizi ve filme yönetmenlik yapmıştır. Yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.
Yönetmenliğini Üstlendiği Film ve Diziler:
- Seni Kalbime Sakladım (TV Dizisi, 2022)
- Sana Söz (TV Dizisi, 2021)
- Kâğıt Ev (TV Dizisi, 2021)
- Çatı Katı Aşk (TV Dizisi, 2020)
- Zalim İstanbul (TV Dizisi, 2020)
- Ağlak Arif (TV Filmi, 2019)
- Aşk Ağlatır (TV Dizisi, 2019)
- Leke (TV Dizisi, 2019)
- Gülperi (TV Dizisi, 2019)
- Öldür Beni Sevgilim (Sinema Filmi, 2019)
- Kız Babası (TV Filmi, 2018)
- Mutluluk Zamanı (Sinema Filmi, 2017)
- Kiralık Aşk (TV Dizisi, 2016-2017)
- Son Destan (TV Dizisi, 2016)
- Tutar mı Tutar (TV Dizisi, 2015)
- Hayat Öpücüğü (Sinema Filmi, 2015)
- Bedel (TV Dizisi, 2015)
- Urfalıyam Ezelden (TV Dizisi, 2014)
- Osmanlı Tokadı (TV Dizisi, 2013)
- Köstebekgiller (Sinema Filmi, 2012)
- Huzur Sokağı (TV Dizisi, 2012-2013)
- İffet (1. Sezon, TV Dizisi, 2011-2012)
- Kirli Beyaz (TV Dizisi, 2010)
- Gönül Ferman Dinlemiyor (TV Dizisi, 2010)
- Unutulmaz (TV Dizisi, 2010)
- Teyzanne (TV Dizisi, 2009)
- Rina (Sinema Filmi, 2009)
- Gece Gündüz (TV Dizisi, 2008)
- Dedektif Biraderler (TV Dizisi, 2008)
- Gönül Salıncağı (TV Dizisi, 2007)
- Doktorlar (TV Dizisi, 2006-2008)
- Rol Aldığı Film ve Diziler:
- Mandalina Kabukları (Kısa Film, 2010)
- Senaryosunu Yazdığı Film ve Diziler:
- Rina (Sinema Filmi, 2009)