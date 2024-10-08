Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son günlerde kamuoyunda geniş yankı uyandıran Hadım Yasası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bu yasa, özellikle cinsel suçlar ve çocuk istismarıyla ilgili olarak yapılan tartışmaların merkezinde yer alıyor. Bakan Tunç, yasa ve uygulama sürecine dair detayları aktararak, kamuoyundaki belirsizlikleri gidermeye çalıştı. Peki, Hadım yasası nedir? Hadım yayası nasıl uygulanır? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama!

HADIM YASASI NEDİR?

Hadım yasası, özellikle cinsel suçlar ve çocuk istismarlarıyla mücadele etmek amacıyla uygulanan bir düzenlemeyi ifade eder. Bu yasa, cinsel suçlar işleyen ve çocuklara yönelik saldırılarda bulunan faillerin, kimyasal hadım uygulamasına tabi tutulmasını öngörmektedir. Kimyasal hadım, bireyin cinsel isteğini azaltmak için hormonal tedavi yöntemlerinin kullanılmasıdır. Bu tür yasaların temel amacı, toplumda cinsellik suçu işleyenlerin tekrar suç işlemelerini önlemektir.

HADIM YASASI NASIL UYGULANIR?

Hadım yasası, belirli şartlar altında uygulanır. Cinsel suçların failleri, özellikle çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar kapsamında değerlendirilen durumlarda, mahkemeler tarafından bu uygulamaya karar verilebilir. Uygulama süreci genel olarak şu adımları içerir:

Cinsel suç işleyenlerin yargılanması sonucunda, mahkeme tarafından suçun niteliği, mağdurun durumu ve failin geçmişi gibi unsurlar dikkate alınır.

Mahkeme, kimyasal hadım uygulamasının gerekip gerekmediğine karar verir. Bu karar, uzman görüşleri ve ilgili kanun maddeleri ışığında alınır.

Mahkeme tarafından kimyasal hadım kararı verilen failler, ilgili sağlık kuruluşlarında hormonal tedaviye tabi tutulur. Bu tedavi süreci, bireyin cinsel isteğini azaltmayı hedefler.

Uygulamanın ardından, tedavi edilen bireylerin durumu, ilgili kurumlar tarafından izlenir. Bu süreçte, bireylerin toplumda nasıl bir davranış sergilediği gözlemlenir.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ NE DEDİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. MYK toplasında yargı reformunu MYK üyelerine arz ettiğini ifade eden Bakan Tunç, toplumda yaygın olan cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve gelecekteki hedeflerin ele alındığını söyledi. Cezasızlık algısının toplumda huzursuzluğa yol açtığını ve bu sorunun çözümü için önemli adımlar atacaklarını ifade eden Tunç, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için yürütülen çalışmalar, adalet sistemimizin güvenilirliğini artırma hedefimizi destekleyecek" dedi.