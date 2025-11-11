Derin anlamlar barındıran bu türkü, hem sözleri hem de hikayesiyle geçmişten günümüze uzanan bir halk kültürü mirası olarak değerlendiriliyor. Hacel obasını engin mi sandın sözleri nedir, Hacel obasını engin mi sandın kim söylüyor?

TÜRKÜNÜN KÖKENİ VE YÖRESİ

"Hacel Obasını Engin mi Sandın" türküsünün kökeni Sivas'ın Şarkışla yöresine dayanmaktadır. Bu bölge, Anadolu'nun en üretken halk müziği merkezlerinden biri olarak bilinir. Türkü, yörede uzun yıllar dilden dile aktarılmış ve anonim bir halk eseri hâline gelmiştir. Derleyen kişiler arasında farklı isimler geçse de türkünün sahibi belli değildir. Bu da onun, halkın ortak duygusunun ürünü olduğunu gösterir.

Türkünün teması, sevda, özlem ve hayal kırıklığı üzerine kuruludur. Sevdiğini görememenin verdiği sitem, sözlerde açıkça hissedilir. Anadolu insanının sade ama derin duygularını en yalın hâliyle anlatan bu türkü, her dinleyişte aynı içtenliği hissettirmektedir.

HACEL OBASINI ENGIN Mİ SANDIN SÖZLERİ

Hacel obasını engin mi sandın

Ayağında potini var zengin mi sandın

Her olur olmazı dengin mi sandın

Ay da geçti göremedim yar seni

/

Tıkır tıkır merdivenden inişin

Çağışıyor altın ile gümüşün

İpti söz verip de sonra dönüşün

Ay da geçti göremedim yar seni

/

Suya gider bir incecik yolu var

Sıktırmış kemeri ince beli var

Söylerim söylemez tatlı dili var

Ay da geçti göremedim yar seni

/

Bu dizelerde sevdiğine ulaşamayan birinin sitemi vardır. "Ay da geçti, göremedim yar seni" tekrarı, bekleyişin uzunluğunu ve çaresizliğini anlatır. Bu türküyü çok sayıda sanatçı seslendirmiştir.

Bu dizelerde sevdiğine ulaşamayan birinin sitemi vardır. "Ay da geçti, göremedim yar seni" tekrarı, bekleyişin uzunluğunu ve çaresizliğini anlatır. Türkü, halkın iç dünyasını yalın bir dille ortaya koyar.

KİM SÖYLÜYOR?

Türkü anonim olmasına rağmen pek çok sanatçı tarafından seslendirilmiştir. Halk müziği ustaları bu esere kendi yorumlarını katarak yeni bir ruh kazandırmıştır. Selda Bağcan, Sabahat Akkiraz, İhsan Öztürk ve yöresel sanatçılar, bu türküyü farklı tarzlarda seslendirmiştir. Her yorum, türkünün duygusuna yeni bir katman eklemiştir. Özellikle kadın sanatçılar tarafından söylenirken türkünün hüzünlü yönü daha da belirginleşmiştir.

TÜRKÜNÜN ANLAMI VE DUYGUSAL DERİNLİĞİ

"Hacel Obasını Engin mi Sandın" ifadesi, sevdiği kişiyi olduğundan farklı görmek, yani dış görünüşüne aldanmak anlamını taşır. Türküde sevdiğine duyduğu aşk, özlem ve hayal kırıklığı iç içedir. "Ayağında potini var, zengin mi sandın?" dizesi, halk arasında dış görünüşe göre yapılan yanlış yargıları anlatır. Bu yönüyle türkü, hem bireysel bir hikâyeyi hem de toplumsal bir mesajı içinde barındırır.

Sözlerdeki betimlemeler ise adeta bir film sahnesi gibidir. Merdivenden iniş, altın ve gümüş parıltısı, suya giden yol, ince bel… Tüm bu imgeler, Anadolu kadınının zarafetini ve halk kültüründeki estetik anlayışı yansıtır.

HALK MÜZİĞİNDEKİ YERİ

Bu türkü, Anadolu halk müziğinin özgün örneklerinden biri olarak kabul edilir. Uzun hava ve kırık hava arasında bir yapıya sahiptir. Genellikle bağlama eşliğinde, ağır bir ritimle söylenir. Türkünün notası, dinleyenlerde derin bir melankoli hissi bırakır.

Ayrıca türkünün anonim olması, onu halkın ortak sesi hâline getirmiştir. Her yörede farklı biçimlerde söylenmiş, kimi yerlerde sözleri değişmiş ama özündeki duygu hep korunmuştur. Bu da türkünün zamansız bir halk mirası olduğunu gösterir.

HACEL OBASINI ENGIN Mİ SANDIN'IN MESAJI

Türkü, aşkın yalnızca dış güzellik veya maddi varlıkla ölçülemeyeceğini anlatır. Sevgi, samimiyet ve içtenlik üzerine kurulu bir duygudur. "Her olur olmazı dengin mi sandın?" dizesi, insanın değerini dış görünüşle ölçmenin yanlışlığına vurgu yapar. Bu yönüyle türkü, halkın yaşam felsefesini ve dünyaya bakışını da yansıtır.

"Hacel Obasını Engin mi Sandın", sadece bir halk türküsü değil, aynı zamanda Anadolu insanının duygusal derinliğini ve yaşam felsefesini anlatan bir sözlü mirastır.

Yüzyıllardır söylenmeye devam eden bu eser, her dinleyişte aynı içtenliği taşır. Aşkı, özlemi ve sitemi en sade haliyle dile getiren türkü, hem müzikseverler hem de halk kültürü araştırmacıları için değerli bir kaynaktır.

Bu türkü, halkın dilinde yaşamaya devam ettikçe, geçmişin sesi geleceğe taşınacak ve Anadolu'nun müzikal ruhu hiçbir zaman kaybolmayacaktır.