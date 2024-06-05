HAC VE UMRE YOLCULARININ MENENJİT AŞISI YAPTIRABİLECEĞİ YERLER! Ankara'da hac ve umre yolcuları nerede aşı yaptırabilir?

Birçok Müslüman'ın heyecanla beklediği hac ve umre dönemi geldi çattı. Türkiye'den hac ve umre yolcuları birer birer yola çıkıyor. Bu heyecanlı yolculuk öncesinde hac ve umreye gidecek olan kişilerin yaptırması gereken bir aşı var. Yolcular, hac ve umre için yola çıkmadan önce menenjit aşısı vurulmak durumunda. Peki Ankara'da hac ve umre için aşı nerede yaptırılır? HAC VE UMRE YOLCULARININ MENENJİT AŞISI YAPTIRABİLECEĞİ YERLER! Ankara hac ve umre yolcuları nerede aşı yaptırabilir? İşte ayrıntılar...

HAC VE UMRE ÖNCESİ NE AŞISI YAPTIRILIR?

Heyecan ve merakla beklenen 2024 yılı hac seyahatleri, 9 Mayıs - 12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 22 Haziran - 17 Temmuz 2024 tarihleri arasında ise dönüşler yapılacak.

Hac ve umreye gideceklerin menenjit aşısı olmak durumunda. Peki menenjit aşısı neden yaptırılıyor?

Hac ve umre öncesi aşı yaptırmanın temel nedenleri şunlardır:

Hac ve umre sırasında milyonlarca insan dünyanın dört bir yanından Suudi Arabistan'a gelir ve yoğun kalabalıklar oluşturur. Bu durum, enfeksiyonların hızla yayılması için elverişli bir ortam yaratır.

Meningokok menenjiti, özellikle kalabalık ortamlarda hızla yayılabilen ciddi bir bakteriyel enfeksiyondur. Bu enfeksiyon, beyin ve omurilik zarlarının iltihaplanmasına yol açarak hayatı tehdit eden durumlara neden olabilir.

Suudi Arabistan hükümeti, menenjitin yayılmasını önlemek amacıyla hac ve umreye katılacak olan tüm kişilerin meningokok menenjiti aşısı olmasını zorunlu kılmıştır. Aşı, Suudi Arabistan'a giriş yapmadan en az 10 gün önce alınmalı ve son 3 yıl içinde yapılmış olmalıdır.

Aşı, bireylerin kendi sağlıklarını korumalarına yardımcı olurken, aynı zamanda toplum sağlığını da korur. Aşılanan kişiler, hem kendilerini hastalıktan korur hem de hastalığın yayılmasını önler.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer uluslararası sağlık otoriteleri, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için belirli aşılama gereksinimlerini tavsiye eder. Menenjit aşısı, bu standartlara uyum sağlamak amacıyla önemlidir.

ANKARA'DA HAC VE UMRE YOLCULARI NEREDE AŞI YAPTIRABİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara Müftülüğü, hac ve umre yolcularının menenjit aşısı yaptırabilecekleri yerleri yayınladı.

İşte Ankara'da menenjit aşısı yapan yerler;