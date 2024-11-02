HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ: 2025 Hac kayıtları ne zaman? Kayıtlar nereden yapılacak?

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için merakla beklenen haber sonunda geldi. Hac kayıtlarının ne zaman başlayacağına dair detaylar açıklandı ve bu önemli duyuru, heyecanla bekleyen binlerce kişiyi sevindirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hac görevini yerine getirmeyi arzulayan Müslümanlar, kayıt süreçlerinin ne zaman ve nasıl başlayacağını büyük bir ilgiyle takip ediyor. İlgili kurumlar tarafından belirlenen kesin kayıt tarihleri ve başvuru detayları, hac yolculuğuna çıkma planları yapanlar için büyük önem taşıyor. Peki, 2025 Hac kayıtları ne zaman? Kayıtlar nereden yapılacak? Detaylar haberimizde...

HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

?2025 yılı hac kesin kayıt işlemleri, 4 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 08.00 itibarıyla başlayacak. Hacı adayları, kesin kayıt işlemlerini 4-15 Kasım 2024 tarihleri arasında e-Devlet portali üzerinden yapabilecek.

2025 HAC KAYITLARI NEREDEN YAPILACAK?

Hacı adayları, kesin kayıt işlemlerini 4-15 Kasım 2024 tarihleri arasında e-Devlet portali üzerinden yapabilecek.

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