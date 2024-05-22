Hababam Sınıfı ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı okulu nerede? Hababam Sınıfı oyuncuları kimler, konusu ne?

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HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı İstanbul'da çekilmiştir. Hababam Sınıfı'nın yer aldığı Adile Sultan Kasrı, İstanbul ilinin Üsküdar ilçesinde, Validebağ Korusu içinde yer almaktadır. Validebağ Korusu Üsküdar-Altunizade bölgesinde bulunuyor. Validebağ Korusu, Altunizade metrobüs durağında indikten sonra yaklaşık 10 dakika yürüme mesafesi uzaklıkta yer almaktadır.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI KONUSU NE?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı serisinin ikinci filmidir. Komedi türünde olan bu dizi Türk sinema tarihinin en sevilen ve en gülünen filmlerinden biridir. Arzu Film tarafından ortaya çıkarılan filmin yönetmen koltuğunda ünlü ve efsane Türk filmi yönetmeni ve aynı zamanda filmin yapımcısı Ertem Eğilmez oturuyor. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi aynı ismi taşıyan Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz serisi Hababam Sınıfı kitaplarından uyarlanmış filmlerden biridir.

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi, yine sınıfta kalan ve sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandırmaya çalışan Hababam Sınıfı'nın yeni maceralarını anlatıyor. Hababam Sınıfı yine sınıfta kalmış ve hiç ayrılamadıkları Özel Çamlıca Lisesi'ne geri dönmüşlerdir. Sınıfın bu sene okula atanmış Beden Eğitimi Öğretmeni Badi Ekrem'le başı derttedir. Sürekli egzersiz yaptırmak isteyen ve top oynatmak isteyen Badi Ekrem'in başına ve Hababam Sınıfı'nın başına çok komik maceralarla gelmektedir. Okula bir diğer yeni gelen öğretmen ise Edebiyat Öğretmeni Semra öğretmendir. Sınıfın haşarı öğrencisi İnek Şaban, genç edebiyat öğretmeni Semra'ya fena aşık olacaktır. Hafize teyze ise yine bildiğimiz gibi kuzucuklarını korumak için her şeyi yapar. Film tümüyle Hababam Sınıfı'nın maceleralarını konu alan bir komedidir.

Hababam Sınıfı (1957)

Hababam Sınıfı (roman)

Rıfat Ilgaz'ın Dolmuş dergisinde yazmaya başladığı öykülerden bir bölümünü birleştirerek 1957 yılında kitaplaştırdığı eseridir. Rıfat Ilgaz yazılarını o zamanlar Stepne takma adı ile yazmaktadır. Derginin adı Dolmuş olduğu için yolcu taşıyan binek araba anlamına geldiğinde, yedek parçalarından yedek lastik anlamına gelen stepne sözcüğünü bu nedenle kullanmıştır. Dergide olduğu gibi kitapta da yazar olarak Stepne takma adı kullanmıştır.

Hababam Sınıfı Baskında (1972)

Rıfat Ilgaz'ın, 1972 yılında ilk Hababam Sınıfı kitabından tam 15 yıl sonra çıkardığı serinin ikinci kitabıdır. Kitabın özeti olarak sınıf, okulun erzağını çaldığını fark ettikleri müdüre suçüstü yapmaya hazırlanıyorlar. Aldığı onca paraya rağmen öğrencilerin hiçbir ihtiyacını karşılamayan, hatta var olan imkânları da kendisi için kullanmaya kalkışan müdürün dersini yine Hababam Sınıfı veriyor. Öyle bir baskın yapıyorlar ki, her zaman müdürün yanında olan Kel Mahmut bile bu işte sınıfı yalnız bırakmıyor. Kitabın adına film çekilmemiştir.

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1972)

Rıfat Ilgaz'ın ikinci romandan sonra aynı yıl çıkardığı üçüncü kitabıdır. Kitapta, Etüdlerinde şiirli, manili nameler donatılır, memleketten para çekmek için kitap isimleriyle dolu mektuplar yazılır. Liglerin puanları, averajlar hesaplanır, patırtılı, kızdırmalı kulüp tartışmaları yapılır, kopya ruloları hazırlanır. Hiçbir şey yapılmadığı saatlerde de roman okunur, bol bol uyunur. Derslerde, artık öğretmenine göre bunlar ve daha fazlası tekrarlandığı gibi, saat sorulur, karikatür çizilir, öğretmenin gözünün içine baka baka dalga geçilir, zamanı gelince etüdlerde hazırlanan kopyalar kullanılır. Kitabın, 1976 yılında serinin ikinci filmi vizyona girmiştir ve sinema serisinin en çok hasılat yapan filmi olmuştur.

Hababam Sınıfı Uyanıyor (1972)

Rıfat Ilgaz'ın, 1972 yılında yayınladığı serinin dördüncü kitabıdır. Etüdlerinde şiirli, manili nameler donatılır, memleketten para çekmek için kitap isimleriyle dolu mektuplar yazılır. Liglerin puanları, averajlar hesaplanır, patırtılı, kızdırmalı kulüp tartışmaları yapılır, kopya ruloları hazırlanır. Hiçbir şey yapılmadığı saatlerde de roman okunur, bol bol uyunur. Derslerde, artık öğretmenine göre bunlar ve daha fazlası tekrarlandığı gibi, saat sorulur, karikatür çizilir, öğretmenin gözünün içine baka baka dalga geçilir, zamanı gelince etüdlerde hazırlanan kopyalar kullanılır. Kitabın, 1977 yılında sinema serisinin üçüncü filmi vizyona girmiştir.

Hababam Sınıfı İcraatın İçinde (1987)

Rıfat Ilgaz'ın, 1987 yılında 15 yıl aradan sonra yayınladığı serinin beşinci ve son kitabıdır. 1970'li yıllarda sinema serisi de çekilen kitabın bu serisine film çekilmemiştir.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI OYUNCULARI KİMLER?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncu kadrosu şu şekildedir:

Kemal Sunal (İnek Şaban)

Semra Özdamar (Semra Hoca)

Tarık Akan (Damat Ferit)

Şener Şen (Badi Ekrem)

Münir Özkul (Mahmut Hoca)

Adile Naşit (Hafize Ana)

Halit Akçatepe (Güdük Necmi)

Yardımcı oyuncu olarak ise;

Ahmet Arıman (Hayta İsmail)

Feridun Şavlı (Domdom Ali)

Cem Gürdap (Tulum Hayri)

Bülent İğdiroğlu (Kalem Şakir)

Cengiz Nezir (Bozum Cahit)