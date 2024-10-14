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Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 14 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!

Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 14 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!
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Kanal D Tv'de yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 14 Ekim Pazartesi günü Güzel Aşklar Diyarı dizisi yeni bölümü yayınlanacak mı ve Güzel Aşklar Diyarı dizisi 4. bölümde neler olacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. Kanal D yayın akışında Güzel Aşklar Diyarı dizisi yeni bölümü var mı, yok mu sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 14 Ekim Güzel Aşklar Diyarı yeni bölüm yayınlanacak mı?

Güzel Aşklar Diyarı dizisinin bu akşam yeni bölümü olup olmadığı merak edilirken, yayınlanan yeni bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. 14 Ekim Pazartesi günü Güzel Aşklar Diyarı 4. bölümü yayınlanacak mı ve Güzel Aşklar Diyarı dizisinde son bölümde neler olduğu gündeme geliyor. Kanal D yayın akışı! Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? Detaylar haberimizdedir…

GÜZEL AŞKLAR DİYARI BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisi bu akşam yeni bölümüyle seyircisiyle buluşuyor.

Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 14 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!

GÜZEL AŞKLAR DİYARI YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Güzel Aşklar Diyarı dizisi her Pazartesi yeni bölümü Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam Güzel Aşklar Diyarı dizisi 4. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 14 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!

GÜZEL AŞKLAR DİYARI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Arhan Tufan'ın peşinden gidip Deniz'i kurtarır. Fakat hiç beklemediği bir şey olur. Deniz ifadesini değiştirip Tufan'ın serbest kalmasını sağlar. Tufan Hakim'le yaptığı anlaşma gereği düğün günü gördüğü şüpheli kamyonetten bahseder. Bunun üzerine Hakim torununun katilini bulmak için her yerde kamyoneti aramaya koyulur. Kocasını öldürenin Tufan olduğunu düşünen Roza, onun serbest kaldığını öğrendiğinde deliye döner. Bu öfke onun büyük bir hata yapmasına sebep olacaktır.

Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 14 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı!

14 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Güzel Aşklar Diyarı

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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