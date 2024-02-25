Güvenç Kurtar: Galatasaray - Sparta Prag maçı mahalle kavgası gibiydi, hakem kötü yönetti

Kocaelispor, Bursaspor ve Altay gibi takımları da çalıştıran ve son olarak 2018 yılında Gümüşhanespor'daki göreviyle teknik direktörlüğü bırakan Güvenç Kurtar, Haberler.com YouTube kanalına konuk oldu.

"MAHALLE KAVGASINA ÇIKMIŞ GİBİYDİLER"

Türk futbolunu değerlendiren Kurtar, Arif Ekşi'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmesi Sparta Prag- Galatasaray maçıyla ilgili sorusunu da cevapladı. "Rakip takım çok sert, temaslı başladı oyuna. Sanki mahalle kavgasına çıkmış gibiydiler" ifadelerini kullanan Güvenç Kurtar, Galatasaray'ın rakibine çok iyi cevap verdiğini belirtti.

"HAKEMİN ÇOK KÖTÜ YÖNETİMİ VARDI"

Kurtar, karşılaşmanın hakemini de eleştirdi. İngiliz hakem Anthony Taylor'ın rakip takımın sert oyununa müsamaha gösterdiğini belirten Kurtar, sözlerine şöyle devam etti: "Maçın geneline baktığımızda hakemin çok kötü bir yönetimi vardı. Mesela dördüncü golden önce foul vardı vermedi."