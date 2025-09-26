CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin tartışmalar, hem partide hem de kamuoyunda uzun süredir gündemde. 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davalar, mahkeme kararları ve geçici atamalar süreç boyunca partide ciddi bir tartışma yarattı. Gürsel Tekin görevine devam edecek mi? CHP'nin itirazı reddedildi mi? İşte ayrıntılar...

GÜRSEL TEKİN GÖREVİNE DEVAM EDECEK Mİ?

Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak atanmasının ardından tartışmaların odağı olmuştu. 2 Eylül 2025'te İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde İl Başkanı olarak seçilen Özgür Çelik ile yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

Mahkeme kararıyla birlikte Gürsel Tekin ve 5 kişi geçici olarak il yönetimine atanmıştı. Ancak 24 Eylül'de yapılan olağanüstü kongrede Özgür Çelik, tek aday olarak seçilerek yeniden il başkanı oldu. Bu gelişmenin ardından Gürsel Tekin, tartışmalara girmeden sürecin hukuki çerçevede çözüldüğünü belirtti. Hukukçular da kongre sonrası seçilen kişinin İstanbul İl Başkanı olacağını ve Gürsel Tekin'in geçici görevinin sona erdiğini vurguladı.

CHP'NİN İTİRAZI REDDEDİLDİ Mİ?

CHP yönetimi, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararına itirazda bulunmuştu. Mahkeme, CHP'nin tüm itirazlarının duruşmalı olarak görülmesine karar vermişti. Ancak hukuki süreç sonunda Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasını esastan reddetti.

Bu karar, partinin İstanbul yönetiminde geçici olarak görev yapan Gürsel Tekin'in atanmasıyla başlayan tartışmayı sonlandırdı. Mahkeme kararının ardından CHP yönetimi, İstanbul kongresini olağanüstü toplama kararı alarak Özgür Çelik'in yeniden seçilmesine olanak sağladı.

CHP İSTANBUL İL YÖNETİMİ İHTİYATİ TEDBİR DAVASI NE OLDU?

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin ardından açılan ihtiyati tedbir davası, partide uzun süredir gündemdeydi. 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verirken il başkanlığına geçici yönetim atamıştı.

Mahkeme kararıyla Gürsel Tekin ve 5 kişi, İstanbul İl Yönetimi'ne atanmış, CHP ise mahkemenin ihtiyati tedbir kararına itiraz etmişti. Hukuki süreçteki tartışmalar ve itirazların duruşmalı olarak görülmesi kararı, partinin İstanbul İl Başkanlığı'ndaki geçici yönetim uygulamasını gündemde tutmuştu.

Son olarak, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kongre iptal davasını reddetmesiyle, 24 Eylül'de gerçekleştirilen olağanüstü kongrede Özgür Çelik'in yeniden seçilmesiyle süreç tamamlanmış oldu. Hukukçular, artık CHP İstanbul İl Yönetimi tartışmasının sona erdiğini ve Gürsel Tekin'in geçici görev süresinin resmi olarak sona erdiğini belirtiyor.

CHP İSTANBUL'DA SÜREÇ NASIL TAMAMLANDI?

CHP İstanbul İl Kongresi ve Gürsel Tekin'in atanmasına ilişkin süreç, hukuki ve siyasi açıdan önemli bir test oldu. Mahkeme kararları, geçici atamalar ve olağanüstü kongre süreci tamamlandıktan sonra Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak görevine başladı. Gürsel Tekin ise tartışmalara girmeden sürecin hukuki çerçevede tamamlandığını vurguladı.

Bu gelişmeler, CHP İstanbul yönetimindeki gerilimi sonlandırırken, partinin hukuki süreçleri doğru işletme kabiliyetini de gözler önüne serdi.