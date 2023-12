GÜRCİSTAN Avrupa Birliğine girdi mi, üyesi mi?

Gürcistan, Avrupa Birliği ile ilişkilerini güçlendirmek ve AB standartlarına uyum sağlamak adına çeşitli reformları hayata geçirmiştir. Adalet sistemi, ekonomik yapı, kamu yönetimi ve insan hakları alanlarında yapılan değişiklikler, ülkenin AB normlarına daha fazla entegre olmasına katkı sağlamıştır. Bu çabalar, Gürcistan'ın AB ile ilişkilerini sadece siyasi bir bağlamda değil, aynı zamanda ekonomik ve kültürel alanlarda da güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Peki, Gürcistan Avrupa Birliğine girdi mi, üyesi mi? İşte detaylar…

Avrupa Birliği (AB) Gürcistan'a adaylık statüsü verirken, Ukrayna ve Moldova'yla da katılım müzakerelerini başlatma kararı aldı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, AB'nin Gürcistan'a adaylık statüsü verme kararı aldığını, Ukrayna ve Moldova ile de katılım müzakerelerine başlama planlarının olduğunu bildirdi. Michel ayrıca, gerekli üyelik kriterlerine ulaşılması durumunda Bosna Hersek'e ile de müzakerelerin başlayacağını belirtti.

The war unleashed by Russia against Ukraine has already deeply transformed the EU.



This summit has a historic dimension: we've agreed to open accession negotiations with Ukraine and Moldova, and to grant candidate status to Georgia.



We also decided to open negotiations with… pic.twitter.com/zD0TYv9M75