Guns N' Roses İstanbul 2025 konseri ne zaman? Biletler satışa çıktı mı?

Efsanevi rock grubu Guns N' Roses, İstanbul'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan grup, Türkiye'de gerçekleştireceği konserle büyük bir heyecana sebep oldu. "Guns N' Roses İstanbul konseri ne zaman?" ve "Biletler satışa çıktı mı?" soruları, müzikseverler tarafından merakla araştırılıyor.İstanbul konseri, grubun dünya turnesi kapsamında gerçekleştirilecek ve büyük bir katılım bekleniyor. Peki, Guns N' Roses İstanbul konseri ne zaman? Biletler satışa çıktı mı? Detaylar haberimizde...

GUNS N' ROSES İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?

1993'te Türkiye'de Stadyum konseri veren Guns N' Roses, 2 Haziran 2025'te BJK Tüpraş Stadyumu'nda vereceği konserinde tam kadro sahnede olacak. Grup üyeleri Axl Rose (vokal, piyano), Duff McKagan (bas), ve Slash'ten (lead gitar) oluşuyor.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI MI?

Konserin biletleri 10 Aralık Salı günü yerel saatle 09:00'dan itibaren grubun Nightrain Ön Satışı ile satışa sunulacak. Genel satış 13 Aralık Cuma günü yerel saatle 09:00'da gunsnroses.com'da başlayacak.

Konserde Guns N' Roses'ın hemen öncesinde Rival Sons grubu sahnede olacak.