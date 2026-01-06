Haberler

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

Güncelleme:
Geçtiğimiz günlerde 2 metreye yakın kar yağan Kastamonu'da isale hattında 4 Ocak tarihinde meydana gelen ve onarılan arıza sebebiyle hala şehrin birçok mahallesine su verilemedi. Vatandaşlar, yaklaşık 2,5 gündür susuz olduklarını belirterek duruma tepki gösterdi.

  • Karaçomak Barajı'ndan Kastamonu il merkezine içme suyu sağlayan isale hattında 4 Ocak saat 01.00 sıralarında arıza meydana geldi.
  • Arıza nedeniyle şehirdeki sular kesildi ve marketlerdeki 5 litrelik içme suları tükendi.
  • Belediye arızanın giderildiğini duyurmasına rağmen, şehrin birçok mahallesindeki evlere su verilemedi.

Karaçomak Barajı'ndan Kastamonu il merkezine içme suyu sağlayan isale hattında 4 Ocak sat 01.00 sıralarında arıza meydana geldi. Yaşanan arıza sebebiyle 4 Ocak'ta şehirdeki sular kesilirken, Kastamonu Belediye ekipleri 5 metre toprak altındaki isale hattını onarmak için çalışma başlattı.

SU VERİLMEYE BAŞLANDIĞI DUYURULDU AMA...

Ekipler tarafından yürütülen çalışmanın ardından, dün sabah saatlerinde belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, şehre su verilmeye başlandığı belirtilerek, "Karaçomak Barajı İsale Hattındaki arızanın giderilmesinden itibaren planlı şekilde hatta yeniden su verilmiştir. Ancak arıza sürecinde ana isale hattının tamamen boşalmış olması ve Karaçomak Barajı'ndaki su seviyesinin düşük seyretmesi nedeniyle, suyun şehrimizin bazı bölgelerine ulaşması gecikmeli olarak gerçekleşmektedir. Ana isale hattında an itibariyle herhangi bir arıza bulunmamakla birlikte hatların ve su depolarının yeniden dolmasıyla şehrimizin tüm bölgelerine içme suyu kademeli olarak ulaşacaktır" denildi.

ARIZANIN GİDERİLMESİNE RAĞMEN SULAR AKMADI

Belediyenin arızanın giderildiğini duyurmasının ardından bir gün geçmesine rağmen şehrin birçok mahallelerindeki evlere su verilemedi. 2,5 gündür suların kesik olmasına tepki gösteren vatandaşlar, marketlerden içme suyu satın aldı. Marketlerdeki 5 litrelik içme suları ise kısa sürede tükendi. Vatandaşlar, arızanın onarıldığının duyurulmasının üzerinden 1 gün geçmesine rağmen evlerinde suların akmadığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

O ili bırak son 25 yıldır ülkede yoksulluk ve rahmetsizlik tavan yapmış

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

sabah akşam banyo yapmayın sizin yaptığınıza temizlik denmez kombiden sıcak su gelene kadar suyu boşa akıtmayın su ucuza satılan o yüzden har vurulup harman savurulan aslın en pahalı en yararlı en değerli nimettir israf etmeyin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHİLMİ KANBER:

şebeke hattının boruları şehrın sularına yetmiyor basınç düşüyor borular eskı nufus la beraber su tuketımıde artınca bu tur sorunlar oluşuyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

