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Güneş tutulması Türkiye'de ne zaman, saat kaçta?

Güneş tutulması Türkiye'de ne zaman, saat kaçta?
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Güneş tutulması Türkiye'de ne zaman olacak merak ediliyor. 2024'ün ikinci güneş tutulması 2 Ekim'de gerçekleşecek. Pasifik Okyanusu, Güney Amerika ve Antarktika'dan izlenebilecek olan bu halkalı güneş tutulması, Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Ancak farklı ülkelerden canlı yayınlarla takip edilebilecek bu doğa olayı, güneşi dramatik bir "ateş çemberi"ne dönüştürecek. Peki, Güneş tutulması Türkiye'de ne zaman, saat kaçta?

Güneş tutulması Türkiye'de saat kaçta? 2 Ekim 2024'te yılın ikinci güneş tutulması gerçekleşecek. Halkalı güneş tutulması, Güney Pasifik Okyanusu, Şili, Arjantin ve Antarktika'nın bazı bölgelerinde tam olarak izlenebilecek. Ay, Dünya ile Güneş arasına girerken ortaya çıkacak olan bu tutulma, güneşin büyük bir bölümünü kaplayarak etkileyici bir "ateş çemberi" görüntüsü oluşturacak. Ne yazık ki Türkiye'den bu tutulma izlenemeyecek, ancak dünya genelinde birçok bölge canlı yayınlarla tutulmayı takip edebilecek. Peki, Güneş tutulması Türkiye'de ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DE NE ZAMAN OLACAK?

Güneş tutulması, 2 Ekim 2024'te gerçekleşecek. Bu tutulma, halkalı tutulma olarak adlandırılıyor ve ayın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle güneşin ortasının kapandığı, ancak kenarlarının görünmeye devam ettiği etkileyici bir doğa olayıdır.

Güneş tutulması Türkiye'de ne zaman, saat kaçta?

Pasifik Okyanusu'nun güneyinden başlayarak, Şili, Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerinde gözlemlenecek olan bu tutulma, özellikle "ateş çemberi" adı verilen halkalı yapısıyla dikkat çekecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Maalesef, 2 Ekim 2024'teki güneş tutulması Türkiye'den görülemeyecek. Tutulma, daha çok Güney Pasifik Okyanusu, Güney Amerika, Atlas Okyanusu ve Antarktika üzerinden izlenebilecek. Hawaii ve Falkland Adaları gibi bazı bölgelerde kısmi tutulma yaşanacak.

Güneş tutulması Türkiye'de ne zaman, saat kaçta?

Türkiye'de tutulmanın etkileri gözlemlenemese de, bu büyüleyici doğa olayını internet üzerinden farklı ülkelerden yapılan canlı yayınlarla takip etmek mümkün olacak.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE SAATİ İLE KAÇTA?

Güneş tutulması, Türkiye saatiyle 21.46'da gerçekleşecek. Halkalı tutulma yaklaşık 7 dakika sürecek ve dünya genelinde farklı bölgelerde kısmi veya tam tutulma olarak izlenebilecek. Maksimum tutulma noktası ise 18:45 UTC'de, yani Türkiye saatiyle 21:45 civarında olacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Pasifik Okyanusu Güneş Tutulması Güney Amerika Soğuk Haber Halkalı Türkiye Eğitim Yaşam Güneş

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