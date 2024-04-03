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Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanada'da neden acil durum ilan edilidi?

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Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan Güneş tutulmalarının ilki için sayılı günler kaldı. 2024 yılında gökyüzünde 2 Ay tutulması, 4 süper Ay, 12 dolunay ve 10'dan fazla gök taşı yağmuru görülecek. Peki, bu yılın ilk Güneş Tutulması ne zaman, ayın kaçında gerçekleşecek? Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte ayrıntılar...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

8 Nisan'daki tam Güneş tutulması, Meksika, ABD'nin doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'dan izlenebilecek. Ancak, Türkiye'den bu tutulmayı gözlemlemek mümkün olmayacak. Bu tür gözlemler, tutulmanın görülebileceği coğrafi konuma ve yerel hava koşullarına bağlı olarak değişir. Dolayısıyla, Güneş tutulmalarını izlemek isteyenlerin, olayın gerçekleşeceği bölge ve gözlem koşulları hakkında güncel bilgilere sahip olmaları önemlidir.

Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanada'da neden acil durum ilan edilidi?

KANADA'DA NEDEN ACİL DURUM İLAN EDİLDİ?

Niagara bölgesinde, Ontario eyaletinde, 8 Nisan'daki tam Güneş tutulması için beklenen yaklaşık 1 milyon ziyaretçi nedeniyle "acil durum" ilan edildi. Yetkililer, Güneş tutulmasının en iyi görülebileceği yerlerden biri olarak belirlenen Niagara Şelaleleri bölgesine olan ilginin artmasıyla birlikte, bölgede güvenlik ve hizmetlerin sağlanması için hazırlıklara başladılar. Bu tür büyük olaylar için alınan önlemler, ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak ve etkinliğin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla yapılır.

Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanada'da neden acil durum ilan edilidi?

Trafik sıkışıklığı, ilk yardım hizmetlerine duyulan ihtiyacın artması ve cep telefonu ağlarına aşırı yüklenme gibi durumlar için hazırlık yapılacağını belirten yetkililer, bölgede "acil durum" ilan edildiğini açıkladı. Belediye Başkanı Jim Diodati, kentin 1 günlük ziyaretçi sayısının rekor seviyeye ulaşacağını söylemişti. Niagara bölgesinde en son 1979'da Güneş tutulması gözlenmişti.

Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanada'da neden acil durum ilan edilidi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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