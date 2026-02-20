Gündüz vakti girdikleri evde 2 kadını feci şekilde darbettiler
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde gündüz vakti hırsızlık için bir eve giren şahıslar, içeride bulunan 2 kadını feci şekilde darbetti. Hastaneye kaldırılan kadınlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olay sonrası kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
- Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hırsızlık amacıyla gündüz vakti bir eve giren şahıslar, evdeki 2 kadını darbetti.
- Saldırıda Emine Y. ağır yaralandı, diğer kadın da yaralandı ve her ikisi Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hırsızlık amacıyla gündüz vakti Ünaldı Mahallesi'nde bulunan bir eve giren şahıslar, evde bulunan ve kendilerine direnen 2 kadına saldırdı.
2 KADINI DARBETTİLER
Şüpheli şahıslar tarafından boğulmaya çalışılan Emine Y. isimli kadın ağır yaralanırken, darbedilen ve ismi öğrenilemeyen diğer kadın da yaralandı. Olay sonrası şüpheli şahıslar kaçarken, çevredeki diğer vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
BİRİNİN DURUMU AĞIR
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emine Y. ile diğer yaralı kadın, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Emine Y.'nin durumunun kritik olduğu belirtildi.
POLİS HER YERDE ONLARI ARIYOR
Olay sonrası mahallede geniş güvenlik önlemi alan ve incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.