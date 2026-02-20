Haberler

Gündüz vakti girdikleri evde 2 kadını feci şekilde darbettiler

Gündüz vakti girdikleri evde 2 kadını feci şekilde darbettiler Haber Videosunu İzle
Gündüz vakti girdikleri evde 2 kadını feci şekilde darbettiler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde gündüz vakti hırsızlık için bir eve giren şahıslar, içeride bulunan 2 kadını feci şekilde darbetti. Hastaneye kaldırılan kadınlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olay sonrası kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

  • Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hırsızlık amacıyla gündüz vakti bir eve giren şahıslar, evdeki 2 kadını darbetti.
  • Saldırıda Emine Y. ağır yaralandı, diğer kadın da yaralandı ve her ikisi Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hırsızlık amacıyla gündüz vakti Ünaldı Mahallesi'nde bulunan bir eve giren şahıslar, evde bulunan ve kendilerine direnen 2 kadına saldırdı.

2 KADINI DARBETTİLER

Şüpheli şahıslar tarafından boğulmaya çalışılan Emine Y. isimli kadın ağır yaralanırken, darbedilen ve ismi öğrenilemeyen diğer kadın da yaralandı. Olay sonrası şüpheli şahıslar kaçarken, çevredeki diğer vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gündüz vakti girdikleri evdeki 2 kadını darbettiler

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emine Y. ile diğer yaralı kadın, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Emine Y.'nin durumunun kritik olduğu belirtildi.

POLİS HER YERDE ONLARI ARIYOR

Olay sonrası mahallede geniş güvenlik önlemi alan ve incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe'de dün kaç futbolcunun oruç tuttuğu ortaya çıktı
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?
Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor

Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor