Gümüşhane Valisi kim oldu? Yeni Gümüşhane Valisi Aydın Baruş kimdir, nereli, kaç yaşında?
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar neticesinde yeni Gümüşhane Valisi Aydın Baruş oldu. Arama motorlarında ise Yeni Gümüşhane Valisi Aydın Baruş nereli, kaç yaşında? Gümüşhane Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre 16 ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Gümüşhane'ye yeni vali atandı. Yeni Gümüşhane Valisi Aydın Baruş ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Gümüşhane Valisi Aydın Baruş nereli, kaç yaşında? Gümüşhane Valisi kim oldu?
VALİ ATAMALARI YAPILDI
Resmî Gazete'nin 19 Eylül 2024 Tarihli ve 32667 Sayılı kararıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı? Recep Tayyip Erdoğan?'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişti. 12 ilin valisi vali - mülkiye başmüfettişliğine atandı. Valilerin atanması veya görev yerlerinin değiştirilmesi için çıkarılan kararnameye göre 12 ilin valisi görevden alınmış oldu.
GÜMÜŞHANEVALİSİ KİM OLDU?
İşte yeni valiler:
GÜMÜŞHANE VALİSİ AYDIN BARUŞ KİMDİR?
1968 yılında Edirne'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Edirne'de tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.
1994 yılında Sakarya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışırken aynı yıl Bursa Kaymakam adayı olarak atandı.
1996-2008 yılları arasında sırasıyla; Demirköy Kaymakam Vekili, Hisarcık-Azdavay-Çağlayancerit Kaymakamı, Ardahan Vali Yardımcısı ve İncesu Kaymakamı olarak görev yaptı.
2007-2008 yıllarında Bakanlıkça gönderildiği İngiltere'de Portsmouth Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi "Avrupa Çalışmaları" bölümünde yüksek lisansını tamamladı.
2008-2010 yılları arasında Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü, 2010-2014 yılları arasında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı görevlerinde bulundu.
2014-2015 yılları arasında Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı ve İçişleri Bakan Danışmanı olarak çalıştı.
19.02.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bolu Valisi olarak atandı. 04.03.2015-05.11.2018 tarihleri arasında Bolu Valisi olarak görev yapan Vali Aydın BARUŞ, 05.11.2018-17.05.2022 tarihleri arasında da Malatya Valisi olarak görev yapmış olup, 12.05.2022 Tarihli ve 31833 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 11.05.2022 Tarihli ve 209 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Isparta Valisi olarak atanmış, 18.05.2022 tarihinde ilimizdeki görevine başlamıştır.
İngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.