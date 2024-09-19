Gümüşhane Valisi kim oldu? Yeni Gümüşhane Valisi Aydın Baruş kimdir, nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre 16 ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Gümüşhane'ye yeni vali atandı. Yeni Gümüşhane Valisi Aydın Baruş ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Gümüşhane Valisi Aydın Baruş nereli, kaç yaşında? Gümüşhane Valisi kim oldu?

VALİ ATAMALARI YAPILDI

Resmî Gazete'nin 19 Eylül 2024 Tarihli ve 32667 Sayılı kararıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı? Recep Tayyip Erdoğan?'ın imzasıyla 16 ilin valisi değişti. 12 ilin valisi vali - mülkiye başmüfettişliğine atandı. Valilerin atanması veya görev yerlerinin değiştirilmesi için çıkarılan kararnameye göre 12 ilin valisi görevden alınmış oldu.

GÜMÜŞHANEVALİSİ KİM OLDU?

İşte yeni valiler:



GÜMÜŞHANE VALİSİ AYDIN BARUŞ KİMDİR?