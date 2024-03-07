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Gümüş Saime Bucaklıoğlu kimdir? AK Parti İzmir- Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu kaç yaşında, nereli?

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Gümüş Saime Bucaklıoğlu Kimdir? AK Parti İzmir- Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu kaç yaşında, nereli? AK Parti İzmir- Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Bucaklıoğlu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Bucaklıoğlu'nun politik geçmişi ve başarıları da gündemde.

Gümüş Saime Bucaklıoğlu kimdir? AK Parti İzmir- Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu kaç yaşında, nereli? AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu'nun hayatı ve biyografisi araştırılıyor. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdeki adaylar merak ediliyor.

GÜMÜŞ SAİME BUCAKÇIOĞLU KİMDİR?

Uzun yıllar AK Parti içinde aktif olarak görev alan Bucaklıoğlu, Güzelbahçe'de tanınmış bir siyasi figürdür. 2015-2017 yıllarında AK Parti Kadıköy İlçe Yönetimi ve K.K Yönetimi'nde görev almıştır. 2019-2020 yıllarında AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı olarak atanmıştır.

Gümüş Saime Bucaklıoğlu kimdir? AK Parti İzmir- Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu kaç yaşında, nereli?

Gümüş Saime Bucaklıoğlu kimdir? AK Parti İzmir- Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri İzmir Gündem Yaşam Politika Haberler

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