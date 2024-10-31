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Gülüç Belde Belediye Başkanı kim? Gökhan Mustafa Demirtaş neden tutuklandı, suçu ne?

Gülüç Belde Belediye Başkanı kim? Gökhan Mustafa Demirtaş neden tutuklandı, suçu ne?
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Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş kimdir ve neden tutuklandığı merak ediliyor. 31 Mart'taki yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Gökhan Mustafa Demirtaş kimdir, kaç yaşında ve neden cezaevine gönderildiği gündeme geliyor. Peki, Gülüç Belde Belediye Başkanı kim? Gökhan Mustafa Demirtaş neden tutuklandı, suçu ne?

Gökhan Mustafa Demirtaş kimdir ve neden tutuklandı? Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, belediye çalışanı Duygu K., geçen yıl Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın kendisini taciz ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Gülüç Belde Belediye Başkanı kim? Gökhan Mustafa Demirtaş neden tutuklandı, suçu ne? Detaylar haberimizdedir...

GÜLÜÇ BELDE BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Gökhan Mustafa Demirtaş, ortaokulu Atatürk Ortaokulu'nda, liseyi Ereğli Endüstri Meslek Lisesi Makine Bölümü'nde okudu. Atatürk Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü okuyor.

2009 yerel seçimlerinde Gülüç Belediye Meclis Üyesi seçildi. Gülüç Belediyesi'nde 2 yıl encümen üyeliği görevini yürüttü. Demirtaş, Gülüç'ü Sevenler Derneği'nde görev aldı.

Gökhan Mustafa Demirtaş 2014 tarihinde yapılan yerel seçim­lerde Gülüç Belediye Başkanı oldu. Gökhan Mustafa Demirtaş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Zonguldak Ereğli Gülüç Belediye Başkanı oldu.

16 Kasım 2023 tarihinde AK Parti'den istafa edip,13 Ocak 2024 tarihinde İYİ Parti'ye geçmiştir. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde tekrarBelediye başkanlığı görevine seçilmiştir. Gökhan Mustafa Demirtaş evli ve iki çocuk babasıdır.

Gülüç Belde Belediye Başkanı kim? Gökhan Mustafa Demirtaş neden tutuklandı, suçu ne?

GÖKHAN MUSTAFA DEMİRTAŞ NEDEN TUTUKLANDI?

Zonguldak'ta Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a (51) belediye çalışanı Duygu K.'ye (32) 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' ve 'cinsel taciz' suçlarından yargılandığı davada yerel mahkemenin verdiği 3 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası, istinaf mahkemesinin yapılan itirazı reddetmesiyle kesinleşti. Eskişehir'de gözaltına alınan Demirtaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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