Gülse Birsel, Vural Çelik ile ilgili ne dedi?

Gülse Birsel, Avrupa Yakası dizisindeki oyuncu arkadaşı Vural Çelik'in vefatının ardından Instagram hesabında bir paylaşımda bulundu. Birsel'in bu yazısı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırarak, bazı takipçileri tarafından eleştiriyle karşılandı. Peki, Gülse Birsel, Vural Çelik ile ilgili ne dedi?

GÜLSE BİRSEL, VURAL ÇELİK İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Gülse Birsel'in paylaştığı yazı sosyal medyada büyük tepki gördü. Gülse Birsel tepkinin ardından paylaşımını sildi.

İlgili Haberler