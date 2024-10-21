Üye Girişi
Haberler

Gülse Birsel, Vural Çelik ile ilgili ne dedi?

Gülse Birsel, Vural Çelik ile ilgili ne dedi?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü komedyen ve yazar Gülse Birsel, meslektaşı Vural Çelik'i vefayı sonrası açıklamalarda bulundu. Birsel'in Çelik ile ilgili ne söylediği birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Gülse Birsel, Vural Çelik ile ilgili ne dedi? İşte detaylar!

Gülse Birsel, Avrupa Yakası dizisindeki oyuncu arkadaşı Vural Çelik'in vefatının ardından Instagram hesabında bir paylaşımda bulundu. Birsel'in bu yazısı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırarak, bazı takipçileri tarafından eleştiriyle karşılandı. Peki, Gülse Birsel, Vural Çelik ile ilgili ne dedi?

GÜLSE BİRSEL, VURAL ÇELİK İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Gülse Birsel'in paylaştığı yazı sosyal medyada büyük tepki gördü. Gülse Birsel tepkinin ardından paylaşımını sildi.

Gülse Birsel, Vural Çelik ile ilgili ne dedi?

Gülse Birsel, Vural Çelik ile ilgili ne dedi?

İlgili Haberler
Gülse Birsel ne paylaştı? Gülse Birsel'in Vural Tekin ile ilgili paylaştığı yazıda ne yazıyordu?Gülse Birsel ne paylaştı? Gülse Birsel'in Vural Tekin ile ilgili paylaştığı yazıda ne yazıyordu?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Avrupa Yakası Gülse Birsel Vural Çelik Soğuk Haber Ünlüler Magazin

Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor

FETÖ elebaşı gerçekten öldü mü? Bakan Fidan canlı yayında yanıtladı

 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

 FETÖ'cü Hakan Şükür'den teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım

FETÖ'cü Hakan Şükür'den Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım
FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Şükür ne paylaştı? Fetullah Gülen'in ölümü sonrası ne dedi? Mustafa Özcan kimdir? Fetöcü Mustafa Özcan kaç yaşında, nereli? Mustafa Özcan'ın hayatı ve kariyeri! FETÖ'nün başına kim gelecek? Fethullah Gülen'in yerine kim geçecek? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? Instagram'da sorun mu var? (21 Ekim) Masterchef ıslak hamburger tarifi! Islak hamburger nasıl yapılır, malzemeleri neler? 29 Ekim 4 gün tatil mi? 29 Ekim ek ders ödenir mi? Hande Fırat kimdir? Hande Fırat kaç yaşında, nereli? Masterchef 21 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI ALTIN KURU | 21 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Fetullah Gülen nereye defnedilecek? Mustafa Kemal Zengin hangi hastanenin sahibi? (Yenidoğan Çetesi)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.