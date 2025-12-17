Haberler

Güllü'nün oğlu, "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir
Güncelleme:
Güllü'nün sır dolu ölümüne ilişkin kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken oğlu Tuğberk Yağız Gülter müşteki sıfatıyla ifade verdi. "Ablan Kervan için anneni öldürebilir mi?" sorusuna sanatçının oğlu, "Vebal almak istemiyorum ama Kervan için öldürebilir. Kervan için her şeyi yapabilir. Daha önceki ilişkilerinde de böyleydi" şeklinde yanıt verdi.

  • Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin ölümüyle ilgili soruşturmada müşteki sıfatıyla ifade verdi.
  • Tuğberk Yağız Gülter, ablası Tuğyan'ın sevgilisi Kervan için annesi Güllü'yü öldürebileceğini belirtti.
  • Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümüyle ilgili 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan tutuklandı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki bir apartmanın beşinci katındaki kapalı terasta 26 Eylül günü korkunç bir olay yaşandı. Arabesk müziğin güçlü ismi Güllü (52), kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu ile eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan tutuklanırken, Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi. Olayla ilgili Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Yalova Adliyesi'ne müşteki sıfatıyla ifade verdi.

Gülter, Yalova'daki olayın yaşandığı gün kendisinin İstanbul'da olduğunu söyledi. Annesi ve ablası arasında sık sık tartışma çıktığını söyleyen Gülter, bunun hiç bir zaman fiziki şiddete dönmediğini söyledi.

Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

"TUĞYAN HAYATINDAKİ ERKEK İÇİN HERKESİ KARŞISINA ALIR"

Gülter, annesinin ablasının sevgilsi Kervan'dan nefret ettiğini belirterek, "Bir kaç sebebi vardır. İlk sebebi Tuğyan'dır. Tuğyan hayatındaki erkek için etrafını siler. Herkesi karşısına alır. Ben daha öncesinde tarihini tam hatırlamadığım dönem ablamın Kervan'dan ikiz çocuğa hamile olduğunu annemden duymuştum. Ablam çocukları düşürdü mü yoksa hastanede aldırdı mı bilmiyorum ama hamilelik sürecini annemden bu şekilde duymuştum. Ablam Kervan'ı seviyordu. Ablamın intihar etme olayında ablam cama çıkıp anneme 'Sen beni öldürdün, sen beni rezil ettin' dedi. Ablam hayatındaki erkek için etrafını siler" dedi.

"ABLAM KERVAN İÇİN ANNEMİ ÖLDÜREBİLİR"

Gülter, "Kervan için Ablan Tuğyan anneni öldürebilir mi?" sorusuna ise, "Vebal almak istemiyorum ama Kervan için öldürebilir. Çünkü ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biridir. Kervan için her şeyi yapabilir. Daha önceki ilişkilerinde de böyleydi" diye konuştu.

Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilirTuğyan Ülkem Gülter ve Kervan Eminoğlu

"BEN TUĞYAN'A OLAYIN DETAYLARINI SORMADIM"

Ablasının olay günü yaşananlarla ilgili kendisine anlattıkları hakkında bilgi veren Gülter, şunları kaydetti:

"Ben Tuğyan'a bu olaydan sonra kendisine annemi düşerken görüp görmediğini sorduğumda, bana annemin camdan düşerken ayağını ya da elbisesinin bir kısmını gördüğünü söylemişti. Bunu bana olayın olmasından sonra ilk haftalarda söylemişti. Ben annemi düşerken görüp görmediğini sordum. O da bana 'Yağız hatırlamıyorum. Ya elbisesini ya ayağını gördüm' demişti. Ben Tuğyan'a olayın detaylarını sormadım. Annem camın oraya nasıl geçti, Sultan neredeydi, ya da Tuğyan nerede duruyordu, olay günü neler oldu gibi detaylar sormadım. Sadece annemi düşerken görüp görmediğini sormuştum. Bir de en son çalan şarkı 'Annemin sahneden iniş şarkısı değil mi?' diye sordum. O da 'Evet, malkata' dedi. Malkata'yı nasıl çaldıklarını, kimin istediğini Tuğyan'a sormamıştım. Ancak 2-3 gün önce ben Çiğdem ablaya 'Ablam bu malkatayı başka günlerde dinler miydi, olay anında niye Malkata'yı açmışlar' gibi kuşkumu giderecek sorular sormuştum. Çiğdem de bana ablamın da bu şarkıyı ara ara dinlediğini söyledi."

"ABLAMIN 10 LAFINDAN 9'U YALANDIR"

Gülter, Sultan Nur Ulu'nun ise uyuşturucu içtiği için saç örneği vermekten korktuğunu kaydetti. Gülter, ablasının uyuşturucu içip içmediği sorusuna ise, "Şunu da söyleyeyim annemden de net olarak biliyorum Tuğyan geçmişinde uyuşturucu kullanmıştır. Annemin de uyuşturucuyu bıraktırmak için çok uğraştığını biliyorum. Tuğyan kendi beyanına göre bu uyuşturucuyu 5-7 sene önce bırakmış, ondan sonra içmediğini söylüyor. Ancak ben şunu da söylemek durumundayım. Ablam çok yalan söyleyen biridir, 10 lafından 9'u yalandır. Çok yalan söyleyen biridir" dedi.

Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

"İLİŞKİSİ İÇİN YAPAMACAĞI ŞEY YOKTUR"

Olayın cinayet olabileceğiyle ilgili şüphelerinin oluştuğunu da anlatan Gülter, "Benim şüphelerim oluşup kayboluyordu. Ablamın ya da Sultan'ın böyle bir şey yapacağını düşünmedim. Çünkü videoları izlediğimde ablam çok bağırıyordu, ablam olaydan sonra çok üzgündü, sürekli çığlık atıyordu, onun o üzüntüsünü görünce aklıma böyle bir şey yapabileceği gelmedi. Ancak ablamın kişiliği yukarıda belirttiğim gibi yalancılık vardır, menfaati çok sever, ilişkisi için yapamayacağı şey yoktur."

"ANNEM CİNAYET SEBEBİYLE VEFAT ETMİŞSE HEKESTEN ŞİKAYETÇİYİM"

Ablasını annesiyle ara ara Kervan sebebiyle kavga ettiğini dile getirerek şöyle konuştu: "Sinirli, agresif ve kavgacı bir yapısı vardır. Şimdi tüm olayları, Sultan'ın verdiği itiraf ifadesini düşününce aklım almıyor, ablamın böyle bir şey yapacağına inanmak istiyorum. Bunların gerçek olmadığına inanmak istiyorum. Yapmışsa da şikayetçiyim. Eğer annem bir cinayet sebebiyle vefat etmişse, yapan, düşünen, olaya karışan herkesten şikayetçiyim. Böyle bir şey yoksa kendini inşallah kanıtlar. Böyle bir şey varsa ömürlerinin sonuna kadar yatsınlar. Her şeyden önce çıkarlarsa benimle karşılaşacaklar. Gerçeğin açığa çıkmasını istiyorum."

