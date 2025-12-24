Haberler

Güllü'nün kızına cezaevinde şiddet! Apar topar Silivri'ye nakledildi

Güncelleme:
Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cezaevinde şiddete maruz kaldığı öne sürüldü. Bu iddiaların ardından Gülter, Gebze Cezaevi'nden Silivri Cezaevi'ne nakledildi.

  • Tuğyan Ülkem Gülter, 'kasten yakını öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.
  • Tuğyan Ülkem Gülter, Gebze Kadın Cezaevi'nden Silivri Cezaevi'ne nakledildi.
  • Tuğyan Ülkem Gülter'in cezaevinde şiddete maruz kaldığı iddia edildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül'de evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Dosya kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten yakını öldürme" suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

"TUĞYAN'A GÜLLÜ ŞARKILARI DİNLETİLİYOR" İDDİASI

Tutuklanmasının ardından Gebze Kadın Cezaevi'ne gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter'in, koğuştaki tutuklular tarafından protesto edildiği öne sürüldü. İddiaya göre koğuşta kalan tutukluların yüksek sesle Güllü şarkıları dinleterek Gülter'e tepki gösterdiği ileri sürüldü.

"YEMEK YEMİYOR, PSİKOLOJİK OLARAK ZORLANIYOR"

Tuğyan Ülkem Gülter'in dört kişilik bir koğuşta kaldığı, yemek yemediği ve psikolojik açıdan zor bir süreç geçirdiği de iddialar arasında yer aldı.

ŞİDDET İDDİASI GÜNDEME GELDİ

NTV'de yer alan habere göre; öte yandan Gülter'in Gebze Kadın Cezaevi'nde bulunduğu süreçte şiddete maruz kaldığı da öne sürüldü.

SİLİVRİ CEZAEVİ'NE NAKLEDİLDİ

Gülter'in avukatı Merve Uçanok'un, müvekkiliyle görüşmek üzere gittiği Gebze'de cezaevi değişikliğini öğrendiği belirtildi. Son olarak Tuğyan Ülkem Gülter'in Silivri Cezaevi'ne nakledildiği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMengele:

Ekreme yeni komsu dikkat etsin Ekrem bey

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Emir:

hayatımda duyduğum en gereksiz ve en saçma yorum

yanıt0
yanıt1
Haber Yorumlarıdeep horizon:

şiddetemi maruz kalmış ulan bu şeytan şiddetin kralını annesine yapmış bir şeytan

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Beter olsun. İki yüzlüymüş fark edememiş, yalanmış sözleri hissedememiş, Güllü ne yaptıysa kızı kıymet bilmemiş, boşuna sevmiş değmezmiş sana. Değmezmiş sana şarkısını dinledikçe kahrolsun.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

bende olsam parçalarım kızı güllü sarkıları eşliğinde cezaevinde rahat bırakmazlar

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıabuzittin Kirar:

Ne bekliyordu ballar börekler ile karşılanacağınımı. sevgilisinin plazadaki evine benzemiyor tabi.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

