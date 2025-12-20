Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu

Yalova'daki evinin 6'ncı katından düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, cezaevinden ilk kez konuştu.

CEZAEVİNDEN İLK KEZ KONUŞTU

Habertürk'e açıklamalarda bulunan Gülter, yaşadıklarını "zulüm" olarak niteledi. Sürecin başlangıcına işaret eden Gülter, annesinin patronunu suçlayarak, "Uğradığım zulmün başlangıcı Ferdi Aydın'dır, onu Allah'a havale ediyorum" dedi ve dosyada adı geçen isimler hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ferdi Aydın

"SULTAN'DAN ASLA BEKLEMİYORDUM"

İtirafçı olan arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında da konuşan Gülter, büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Gülter, Ulu'nun tutumuna ilişkin şunları söyledi: "Benden korkan Sultan aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı. Ondan bunu asla beklemiyordum. Hayal kırıklığı, acı ve kalbimde açtığı büyük bir yara. Beni de yönlendirmeye çalıştılar. Ben günah almam"

KAMERA İDDİALARINA AÇIKLIK GETİRDİ

Güllü'nün evine kamera taktırıldığı yönündeki iddialara da değinen Tuğyan Ülkem Gülter, söz konusu gün evde olmadığını belirtti. Kamera meselesine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Evdeki kapıya kamera takılırken evde yoktum. Kardeşim, teknolojik şeylerle ilgilenirdi. Annem, sanatçı arkadaşının evinde görüyor ve bizim eve de taktırıyor."

"VİCDANIM ÇOK RAHAT, AKLANACAĞIMA İNANCIM TAM"

Açıklamalarının devamında kararlılığını vurgulayan Gülter, sürecin ne kadar uzun sürerse sürsün mücadele edeceğini söyledi. Gülter, "Annemin kızıyım güçlü duracağım. Süreç ne kadar sürerse sürsün pes etmeyeceğim. Her şey geçecek. Vicdanım çok rahat, aklanacağıma inancım tam. Bir gün buradan çıkacağım. Adalet er ya da geç yerini bulacak. Haklı olmanın getirdiği bir huzur var, burada olmanın yangını ile karışmış. Suçlayanları anneme şikayet ettim" ifadelerini kullandı.

"BU TOPLUM BENİ KATİL İLAN ETTİ AMA KARDEŞİMİ BANA DÜŞMAN EDEMEZLER"

Kardeşiniz Tuğberk Yağız Gülter'in savcılıktaki ifadesinde sarf ettiği, "Ablamın 10 lafından 9'u yalandır" sözlerine de değinen Tuğyan Ülkem Gülter, "Et tırnaktan ayrılmaz onun da ne kadar zor süreç geçirdiğinin farkındayım. Bu toplum beni katil ilan etti ama kardeşimi bana düşman edemezler. Ablası onu çok seviyor. O da bunu biliyor. Ben Güllü'nün, annemin kızıyım. Onun gibi güçlü duracağım. İlahi adalet er ya da geç yerini bulacak. Süreç ne kadar sürerse sürsün, ben pes etmeyeceğim." diye konuştu.