Gül Onat kimdir? Gül Onat'ın sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?

Sihirli Annem dizisinde unutulmaz Perihan Peri karakterini canlandıran Gül Onat, son zamanlarda sağlık haberleriyle gündeme geldi. Peki, perde arkasında neler yaşanıyor? Gül Onat'ın yaşamı, kariyer yolculuğu ve sağlık durumu hakkında bilinmeyenler neler? Gül Onat ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

GÜL ONAT KİMDİR?

Gül Onat, 24 Kasım 1953'te Ankara'da dünyaya geldi. Sanat dolu bir ailede yetişen Onat, annesi Ferhan Onat ve babası Doğan Onat'ın desteğiyle sanat yolculuğuna adım attı. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda aldığı eğitimle oyunculuk temellerini sağlamlaştırdı. İlk kez 1975 yılında Sefer Seferde adlı sinema filmiyle kamera karşısına geçen Onat, 1994 yılında Şehnaz Tango dizisinde Nilgün karakterini canlandırarak televizyon dünyasına adım attı.

1998 yılında, başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen'in yer aldığı, senaristi Sulhi Dölek ve yönetmenleri Uğur Yücel, Orhan Oğuz ile Türkan Derya olan İkinci Bahar dizisinde rol aldı. En çok ise 2003-2011 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Perihan karakteriyle hafızalara kazındı; bu rol, özellikle çocuklar arasında büyük sevgi topladı.

Gül Onat, televizyonun yanı sıra tiyatroya da önem vermiş, birçok sahne oyununda rol almış ve Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda sanat hayatını sürdürmüştür. 2010 yılında Lale Devri ve Yer Gök Aşk dizilerinde, 2015'te ise Köstebekgiller: Perili Orman adlı sinema filminde yer aldı.

Özel hayatında ise tiyatrocu Mehmet Birkiye ile 1977 yılında evlenen Onat'ın bir oğlu bulunmaktadır. 2024 yılında pankreas kanseri teşhisi konulan sanatçı, tedavi sürecini takipçileriyle paylaşmaktadır.

GÜL ONAT KAÇ YAŞINDA?

Gül Onat, 24 Kasım 1953 yılında Ankara'da doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 71 yaşındadır. Uzun yıllardır sanat dünyasında aktif olarak yer alan Onat, özellikle televizyon ve tiyatro alanındaki başarılı kariyeriyle tanınmaktadır. Oyunculuk hayatına 1970'li yıllarda adım atan Gül Onat, yaklaşık 50 yılı aşkın süredir sahne ve ekranlarda izleyiciyle buluşmaktadır. Yaşı ve deneyimiyle Türk tiyatrosu ve televizyonunun önemli isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

GÜL ONAT'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Gül Onat'ın sağlık durumu, geçtiğimiz aylarda pankreas kanseri teşhisi konulmasının ardından yakından takip ediliyor. Zorlu bir tedavi sürecine giren Onat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla hem tedavi sürecindeki gelişmeleri hem de yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaştı. Özellikle son zamanlarda, sevenlerinden destek ve dua istediği paylaşımları büyük dikkat çekti. Tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunu iyileştirmek için güçlü bir mücadele verdiği biliniyor.

GÜL ONAT NE KANSERİ?

Bir zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Sihirli Annem'de Perihan Peri karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu Gül Onat Duman, geçtiğimiz aylarda pankreas kanseriyle mücadele ettiğini açıklamıştı. Uzun ve zorlu bir tedavi sürecine giren Onat, yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili samimi paylaşımlarda bulunarak sevenlerinden destek ve dua talebinde bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı güncel paylaşımlar, takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı ve sanatçının sağlık durumuna dair endişeleri artırdı.