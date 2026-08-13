Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! İşte görev yapacak isimler
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in ilk haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Galatasaray-Çorum FK maçını Batuhan Kolak, Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasını Oğuzhan Aksu, Beşiktaş-Eyüpspor mücadelesini Oğuzhan Çakır, Kasımpaşa-Trabzonspor maçını ise Gürcan Hasova yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarında görev yapacak isimleri açıkladı.
İşte haftanın hakemleri: