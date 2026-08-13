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Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! İşte görev yapacak isimler

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! İşte görev yapacak isimler Haber Videosunu İzle
Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! İşte görev yapacak isimler
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Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in ilk haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Galatasaray-Çorum FK maçını Batuhan Kolak, Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasını Oğuzhan Aksu, Beşiktaş-Eyüpspor mücadelesini Oğuzhan Çakır, Kasımpaşa-Trabzonspor maçını ise Gürcan Hasova yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarında görev yapacak isimleri açıkladı.

İşte haftanın hakemleri:

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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