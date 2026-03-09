Güçlü Girişimci İş Kadınları Platformu'ndan 8 Mart'a yakışır program

Güçlü Girişimci İş Kadınları Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Pendik'te iftar programı düzenledi. Programa siyaset, sivil toplum ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Dünya Türkleri Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Baki Şener, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda iş kadını katıldı.

KATILIMCILARA ANLAMLI HEDİYE

Program kapsamında ressam ve kadın girişimci Yağmur Balcı'nın yaptığı yağlı boya tablo, Milletvekili Yahya Çelik ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e takdim edildi. Etkinlikte AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Platform Başkanı Vildan Talkıran ve Avukat Gülsün Doygun günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı. Program semazen gösterisi ve ilahi dinletisiyle sona erdi.

"KADINLARIN MÜCADELESİNİ HATIRLAMA GÜNÜ"

Programda günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Av. Gülsün Doygun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin sembolü olduğunu vurguladı. Doygun konuşmasında, "Bugün burada dünyanın dört bir yanında anılan ve kadınların eşitlik, özgürlük ve insan onuruna yakışır bir yaşam mücadelesini simgeleyen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamlı gün yalnızca bir kutlama günü değil; aynı zamanda kadınların tarih boyunca verdikleri hak mücadelesini hatırlama ve bu mücadeleyi geleceğe taşıma günüdür" dedi.

Kadınların tarih boyunca zorlu şartlarda çalışmak zorunda kaldığını hatırlatan Doygun, 1857 yılında ABD'nin New York kentinde tekstil işçisi kadınların daha adil çalışma koşulları için başlattığı grevin kadın hakları mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

"KADINLARIN GÜÇLÜ OLDUĞU TOPLUM DAHA GÜÇLÜDÜR"

Kadınların toplumdaki rolüne dikkat çeken Doygun, eşitliğin ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Unutmamalıyız ki kadınların güçlü olduğu bir toplum aslında herkes için daha güçlü bir toplum demektir. Eşitliğin, saygının ve dayanışmanın hâkim olduğu bir gelecek inşa etmek ise hepimizin ortak sorumluluğudur."

FATMA NUR ÇELİK'İ ANDI

Konuşmasının sonunda Doygun, hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'i de anarak, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

