GTA 6 ne zaman çıkıyor, son erteleme ne zaman? Fiyatları ve beklenen özellikleri neler?

GTA 6'nın çıkış tarihi, oyun dünyasında adeta nefesler tutulmuş bir şekilde bekleniyor. Rockstar Games tarafından geliştirilen ve "şimdiye kadarki en büyük açık dünya oyunu" olarak tanıtılan yapım, yalnızca serinin değil, oyun tarihinin de dönüm noktalarından biri olmaya aday. Geliştirici ekip, yeni GTA'nın yalnızca bir oyun değil, aynı zamanda yeni nesil oyun çağının kapılarını aralayacak devrim niteliğinde bir deneyim sunacağını vurguluyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.,

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Rockstar Games, yaptığı resmi açıklamayla GTA 6'nın daha önce tahmin edilen 2025 çıkış tarihini ertelediğini duyurdu. Yeni çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 olarak belirlendi. Bu ertelemenin nedeni olarak oyunun kalitesinin artırılması ve yeni nesil donanımların potansiyelinin tam anlamıyla kullanılabilmesi gösteriliyor. Yani oyuncular biraz daha bekleyecek olsa da, ortaya çıkan sonucun oldukça tatmin edici olacağı düşünülüyor.

VİCE CİTY GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Evet, Vice City geri dönüyor ancak bu kez 1980'lerin retro neon estetiğiyle değil; modern grafik motoru, gelişmiş yapay zekâ ve dinamik şehir yaşamı ile karşımıza çıkacak. GTA 6, Vice City'yi bugünün teknolojisiyle yeniden inşa edecek. Haritanın yalnızca şehirle sınırlı kalmayıp çevresindeki kırsal ve banliyö alanları da içereceği konuşuluyor.

Ayrıca sızan bilgilere göre oyunda iki ana karakter olacak ve bu karakterlerin hikâyesi, suç dünyasının yanı sıra kişisel yaşamlarını da derinlemesine ele alacak.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARDA OYNANABİLECEK?

GTA 6 ilk olarak yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için çıkacak. Bu, oyunun teknik açıdan oldukça yüksek sistem gereksinimlerine sahip olduğunu gösteriyor. Oyunun PC sürümünün daha sonra, muhtemelen birkaç ay gecikmeli olarak çıkması bekleniyor.

Bu yaklaşım, Rockstar'ın daha önce GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 gibi oyunlarda da izlediği bir stratejiydi.

GTA 6 ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Şu anda Rockstar Games tarafından resmi bir fiyat açıklaması yapılmadı. Ancak oyun sektöründeki analizciler, GTA 6'nın standart versiyonunun 70 dolar seviyesinde olacağını tahmin ediyor. Bazı tahminler Deluxe veya Ultimate sürümlerin ise 100 dolara kadar çıkabileceğini öne sürüyor. Ancak bu fiyatlandırmanın oyuncu tepkisine göre şekillenebileceği de konuşuluyor. Fiyatlar ülkelere ve platformlara göre değişiklik gösterebilir.