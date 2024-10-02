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Green Card nedir? Green Card ne işe yarar? Green Card başvurusu ne zaman?

Green Card nedir? Green Card ne işe yarar? Green Card başvurusu ne zaman?
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Green Card, Amerika Birleşik Devletleri'nde sürekli ikamet hakkı veren bir belgedir. Green Card sahipleri, ABD'de yaşama, çalışma ve eğitim alabilme hakkına sahiptirler. Green Card başvuruları genellikle her yıl belirli bir zaman diliminde kabul edilir ve başvuru süreci, adayın durumuna ve başvuru türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Green Card nedir? Sorusunun cevabı merak ediliyor. 2024 yılı için Green Card başvuruları bu akşam başlayacak. Birçok kişi heyecanlı bir şekilde Green Card'a başvurmayı bekliyor. Green Card'ın ne işe yaradığı ve ne zaman başvurulacağı merak konusu oluyor. Peki, Green Card nedir? Green Card ne işe yarar? Green Card başvurusu ne zaman?

GREEN CARD NEDİR?

Green Card, resmi adıyla "Permanent Resident Card" (Kalıcı İkamet Kartı), ABD'de kalıcı olarak yaşama ve çalışma hakkı veren bir belgedir. Bu kartı almak, yabancı uyrukluların ABD'de yasal olarak ikamet etmelerini ve belirli haklardan faydalanmalarını sağlar.

Green Card nedir? Green Card ne işe yarar? Green Card başvurusu ne zaman?

GREEN CARD NE İŞE YARAR?

Green Card sahipleri, ABD'de sınırsız bir süre ikamet edebilirler. Bu, ülkede uzun süreli yaşama ve çalışma fırsatı sunar. Green Card, sahiplerine ABD'de istedikleri herhangi bir işte çalışma hakkı tanır. Çalışma izni için ayrı bir başvuru yapmalarına gerek yoktur. Green Card sahipleri, devlet okullarında eğitim alma, sağlık hizmetlerinden faydalanma ve diğer sosyal hizmetlerden yararlanma haklarına sahiptir.

Green Card nedir? Green Card ne işe yarar? Green Card başvurusu ne zaman?

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