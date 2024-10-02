Green Card nedir? Sorusunun cevabı merak ediliyor. 2024 yılı için Green Card başvuruları bu akşam başlayacak. Birçok kişi heyecanlı bir şekilde Green Card'a başvurmayı bekliyor. Green Card'ın ne işe yaradığı ve ne zaman başvurulacağı merak konusu oluyor. Peki, Green Card nedir? Green Card ne işe yarar? Green Card başvurusu ne zaman?

GREEN CARD NEDİR?

Green Card, resmi adıyla "Permanent Resident Card" (Kalıcı İkamet Kartı), ABD'de kalıcı olarak yaşama ve çalışma hakkı veren bir belgedir. Bu kartı almak, yabancı uyrukluların ABD'de yasal olarak ikamet etmelerini ve belirli haklardan faydalanmalarını sağlar.

GREEN CARD NE İŞE YARAR?

Green Card sahipleri, ABD'de sınırsız bir süre ikamet edebilirler. Bu, ülkede uzun süreli yaşama ve çalışma fırsatı sunar. Green Card, sahiplerine ABD'de istedikleri herhangi bir işte çalışma hakkı tanır. Çalışma izni için ayrı bir başvuru yapmalarına gerek yoktur. Green Card sahipleri, devlet okullarında eğitim alma, sağlık hizmetlerinden faydalanma ve diğer sosyal hizmetlerden yararlanma haklarına sahiptir.

İlgili Haberler

ABD FREETOWN BÜYÜKELÇİLİĞİ DUYURDU

DV-2026 Programı için online kayıt dönemi, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü, Doğu Yaz Saati (EDT) ile 12:00'de (GMT-4) başlayacak ve 5 Kasım 2024 Salı günü Doğu Standart Saati (EST) ile 12:00'de (GMT-5) sona erecektir.