Green Card başvurusu ne zaman 2024? GREEN CARD BAŞVUR! Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Her yıl düzenlenen Yeşil Kart (Green Card) çekilişi, başvuru koşullarını karşılayan adaylara büyük bir fırsat sunuyor. 2024 yılı için başvuru süreci merakla bekleniyor. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından, başarılı olan adaylar ABD'de yaşama ve çalışma hakkı elde edebilecekler. Peki, Green Card başvurusu ne zaman 2024? Green Card başvurusu nasıl yapılır? işte detaylar...

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Green Card başvurusu için yıllık bir program olan DV Programı'nın başvuru dönemi genellikle her yıl Ekim ayında başlar ve Kasım ayında sona erer. Bu dönemde, başvurular ABD'nin resmi göçmenlik sitesinden (DV Lottery) alınır.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card başvurusu yalnızca çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru formu, ABD'nin resmi göçmenlik sitesinde ( www.dvlottery.state.gov ) bulunabilir. Bu formu doldururken kişisel bilgilerinizi, eğitim ve iş geçmişinizi girmeniz gerekir.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI