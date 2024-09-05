Üye Girişi
Haberler

Green Card başvurusu ne zaman 2024? GREEN CARD BAŞVUR! Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Green Card başvurusu ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor. Green Card başvuru tarihleri, bu fırsatı değerlendirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Green Card başvurusu ne zaman yapılır ve nasıl yapıldığına dair tüm detaylar bu yazıda ele alınıyor.

Her yıl düzenlenen Yeşil Kart (Green Card) çekilişi, başvuru koşullarını karşılayan adaylara büyük bir fırsat sunuyor. 2024 yılı için başvuru süreci merakla bekleniyor. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından, başarılı olan adaylar ABD'de yaşama ve çalışma hakkı elde edebilecekler. Peki, Green Card başvurusu ne zaman 2024? Green Card başvurusu nasıl yapılır? işte detaylar...

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Green Card başvurusu için yıllık bir program olan DV Programı'nın başvuru dönemi genellikle her yıl Ekim ayında başlar ve Kasım ayında sona erer. Bu dönemde, başvurular ABD'nin resmi göçmenlik sitesinden (DV Lottery) alınır.

GREEN CARD BAŞVUR! Green Card başvurusu ne zaman 2024? Green Card başvurusu nasıl yapılır?

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card başvurusu yalnızca çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru formu, ABD'nin resmi göçmenlik sitesinde ( www.dvlottery.state.gov ) bulunabilir. Bu formu doldururken kişisel bilgilerinizi, eğitim ve iş geçmişinizi girmeniz gerekir.

Green Card başvurusu ne zaman? Green Card başvurusu nasıl yapılır?

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

  1. Lise veya dengi okul mezunu olmak.
  2. Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.
  3. ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.
  4. Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.
  5. 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.
  6. Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.
Kaynak: Haberler.com / Gündem
Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı

Acil iniş yapan Hindistan uçağında korkulan olmadı

 Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'B'dan 'BB-'ye yükseltti

Piyasalar merakla bekliyordu! Fitch, Türkiye kararını açıkladı

 CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi

CHP'nin "tüzük" kurultayından karar çıktı
Sakince kafeye gelen kadın, masada oturan adama kurşun yağdırdı

Sakince içeri giren kadın, peş peşe tetiğe bastı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Esenler Erokspor CANLI izleme linki var mı? 8 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, Aslan burcu yorumu! 8 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! Antalya elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi Bursa elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 7-8 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Selçuklu, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Osimhen maçı canlı izleme linki! Osimhen'in maçı nasıl izlenir? Nijerya Osimhen kadroda mı, ilk 11'de mi, maç hangi kanalda? İstanbul elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Esenyurt, Pendik, Küçükçekmece elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter?
title