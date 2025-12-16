Haberler

Gözleri Karadeniz dizisi de final yaptı: Yönetmen de televizyondan öğrendi

Güncelleme:
Yeni yayın döneminde ekranlarda yer almaya başlayan Gözleri Karadeniz için final kararı alındı. 16 Aralık 2025 tarihinde yayınlan bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak olan diziye yönelik final kararını yönetmen Altan Dönmez de televizyondan öğrendi. Bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren Dönmez, "Sektör şaşırtmaya devam ediyor. Canla başla çalışan şahane ekip, hiç hak etmediği bir şekilde öğrenmenin şaşkınlığını yaşıyor." dedi.

ATV ekranlarında 2 Eylül 2025'te izleyiciyle buluşan Gözleri Karadeniz dizisi için final kararı alındı. Dizi, 16 Aralık 2025 Salı akşamı yayınlanan bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

Ancak bu kararı dizinin yönetmeni ve oyuncu kadrosu da dizi yayınlanırken öğrendi. Televizyon ekranında yer alan "final" ibaresini gören izleyiciler de ekip de büyük şaşkınlık yaşadı.

Dizinin yönetmeni Altan Dönmez de bu gelişmeyi ekrandan öğrenenler arasında yer aldı ve yaşananlara sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşım yapan Dönmez, sektörün işleyişine tepki göstererek dizi ekibine sahip çıktı.

Paylaşımında set ekibinin emeğine dikkat çeken Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Sektör şaşırtmaya devam ediyor. Canla başla çalışan şahane ekip, hiç hak etmediği bir şekilde öğrenmenin şaşkınlığını yaşıyor. Her şartta, her zorlukta en iyisini yapmaya çalışan bu ekiple yol yürümekten gurur duyuyorum. Herkesin tek tek eline, yüreğine ve emeğine sağlık."

Yönetmenin bu sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, fanları, dizi ekibine destek mesajları yağdırdı.

