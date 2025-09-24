Gözleri Karadeniz 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı! Gözleri Karadeniz son bölümde neler oldu?

Gözleri Karadeniz, dün akşam yayınlanan 4. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Duygusal sahneleri ve sürükleyici kurgusuyla dikkat çeken dizi, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Bölümün ardından dizinin sıkı takipçileri, 5. bölüm fragmanını merakla araştırmaya başladı. Yeni bölümde neler olacağına dair ipuçları şimdiden heyecan yaratırken, izleyiciler gelecek hafta yaşanacak gelişmeleri sabırsızlıkla bekliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Güneş'in Mehmet'in evlilik teklifine verdiği yanıtla sarsılan Azil, Maçarilerin içine sızmış haini bulmak için Dursun'la beraber evden ayrılır. Ancak buluşma yerinde karşılaştığı kişi onu büyük bir ikilemde bırakacak, önemli bir karar vermeye zorlayacaktır. Annesinin intikamını almaya yemin etmiş Dursun'un öfkesi onu geri dönüşü olmayan bir yola sürükler.

Dursun'u korumak isterken kendini nezarethanede bulan Azil'in yardımına Avukat Güneş koşar. Konseyde Mehmet ile ilgili konuşulanlar, Osman Maçari'yi şüpheye sürüklerken, Mehmet hainliğinin ortaya çıkmaması için plan yapmaya başlar. Güneş'in evlilik konusundaki tereddütünü bilen Nermin, onu her yönden sıkıştırmaya devam eder. Düğün hazırlıkları sürerken, Asiye'nin manevi desteğini de alan Güneş'in artık son şansı Azil'in elini uzatması, onu bu girdaptan çekip çıkarmasıdır.

GÖZLERİ KARADENİZ 5. BÖLÜM FRAGMANI!

Gözleri Karadeniz'in 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında bu linke tıklayıp izleyebilirsiniz.

https://www.atv.com.tr/gozleri-karadeniz/fragman

GÖZLERİ KARADENİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Gözleri Karadeniz" dizisi, her Salı günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Karadeniz'in eşsiz doğası ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, her hafta yeni bölümleriyle seyircilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler, Salı akşamlarını ATV'ye ayırarak güçlü oyunculuklar ve sürükleyici olaylar eşliğinde yayınlanan bölümleri takip edebilir.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ OYUNCULARI