Gözde Şeker kimdir? 2025 yılı itibarıyla 38 yaşında olan Gözde Şeker, İstanbul doğumludur. Hem Türkiye'de hem de yurtdışında başarılı medya projelerinde yer almış, çok yönlü bir gazeteci ve haber spikeridir. Gözde Şeker kimdir? sorusu bu yönleriyle daha da dikkat çekici bir hale geliyor. Peki, Gözde Şeker kimdir? Gözde Şeker kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

GÖZDE ŞEKER KİMDİR?

Gözde Şeker, 7 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir gazeteci ve televizyon haber sunucusudur. 2025 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. Eğitim hayatına Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi Radyo Televizyon Bölümü'nde başlayan Şeker, ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nden mezun olmuştur.

Medya kariyerine henüz 16 yaşındayken CNN Türk Ekonomi Servisi'nde staj yaparak adım atan Gözde Şeker, burada ekonomi muhabiri olarak beş yıl görev yapmıştır. Daha sonra TRT Türk'ün kuruluş aşamasında yer almış, Bosna Hersek ve Tunus'ta TRT Türk temsilciliklerini kurarak dört yıl boyunca yurt dışı temsilciliği görevini yürütmüştür.

Türkiye'ye döndükten sonra Habertürk'te çeşitli programların sunuculuğunu üstlenmiş ve Dış Haberler Müdürü olarak görev yapmıştır. Ekim 2018'den itibaren Haber Global'de hafta sonu haberlerini sunmuş, "Gözde Şeker ile Gece Ajansı" programını hazırlayıp sunmuştur.

2025 yılı itibarıyla Gözde Şeker, Halk TV'de hafta içi her gün saat 17.00'de yayınlanan "Kırmızı Çizgi" programını sunmaktadır. Özel hayatına dair bilgiler sınırlı olup, kamuya açık kaynaklarda evli olduğuna dair net bir bilgi bulunmamaktadır.