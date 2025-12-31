Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod ile uyardığı illerden birisi olan Sivas'ta yoğun kar etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar etkili olan kar sonrası ulaşımda aksamalar yaşandı.

İç Anadolu Bölgesi'ni Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli güzergahlardan birisi olan Kayseri-Malatya kara yolu, Gürün ilçesinde büyük araç trafiğe kapatıldı. Bin 800 metre rakıma sahip olan Mazıkıran Geçidi'nde kontrol noktası oluşturan trafik polisleri, büyük araç geçişine izin vermedi.

ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ

Sivas'ta zincirleme bir trafik kazası da meydana geldi. Sivas Kayseri kara yolu yoğun tipi nedeniyle kapandı ve araçlar yolda kaldı.

HAMİLE KADIN İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

İl genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kay yağışı sonrası bir çok köy ve yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Altınyayla ilçesine bağlı Gümüşdiğin Köyü'nde doğum rahatsızlığı yaşayan Z.B. (33), için karla mücadele ekipleri seferber oldu. Kapanan köy yolunu açmak için İlçe Özel İdare ekipleri harekete geçti. Ekipler ambulansın köye ulaşması için yolu açtı. Yolun açılmasının ardından Z.B. ambulansa alınarak Altınyaya İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.