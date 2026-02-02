Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor

Sosyal medyada daha fazla takipçi kazanmak için yapılan hukuksuz paylaşımlara bir yenisi eklendi. 22 bin takipçisi bulunan Eren Yapalak isimli bir sosyal medya kullanıcısının aracından inerek trafik ışıklarına müdahale ettiği anları kayda alıp paylaşması büyük tepki topladı.

"O YOLU BİZ YAZARIZ"

Görüntülerde Yapalak'ın, trafik ışıklarının yönünü değiştirdiği ve bu anları "Yol planladığın yere değil, yazıldığı yere gider, o yolu da biz yazarız" notuyla yayımladığı görüldü.

HERKES BAKAN YERLİKAYA'YI ETİKETLEDİ

Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Trafik güvenliğini doğrudan tehlikeye atan müdahalenin ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan kullanıcılar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek harekete geçilmesi çağrısında bulundu.