Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketliyor

Güncelleme:
Sosyal medyada takipçi kasmak adına yapılan hukuksuzlukların sonu gelmezken, Eren Yapalak isimli kişinin aracından inip trafik ışıklarına müdahale ettiği görüntüler de büyük tepki çekti. "Yol planladığın yere değil, yazıldığı yere gider, o yolu da biz yazarız" notuyla trafik ışıklarının yönüne değiştirdiği anları paylaşan şahsın görüntülerini izleyen herkes İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Sosyal medyada daha fazla takipçi kazanmak için yapılan hukuksuz paylaşımlara bir yenisi eklendi. 22 bin takipçisi bulunan Eren Yapalak isimli bir sosyal medya kullanıcısının aracından inerek trafik ışıklarına müdahale ettiği anları kayda alıp paylaşması büyük tepki topladı.

"O YOLU BİZ YAZARIZ"

Görüntülerde Yapalak'ın, trafik ışıklarının yönünü değiştirdiği ve bu anları "Yol planladığın yere değil, yazıldığı yere gider, o yolu da biz yazarız" notuyla yayımladığı görüldü.

HERKES BAKAN YERLİKAYA'YI ETİKETLEDİ

Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Trafik güvenliğini doğrudan tehlikeye atan müdahalenin ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan kullanıcılar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıburak:

DİREĞE OTURTMAK LAZIM

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

