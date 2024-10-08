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Görüntüleri izlerken utandık! Bunun adı yardım değil hakaret

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İhtiyaç sahibi insanlara para dağıtıp o anları da kayda alarak sosyal medya hesabından paylaşarak duyar kasan şahsın, su satan bir kadına yaptıkları isyan ettirdi. Görüntüleri izleyenler "Bu yardım değil, Türk halkına hakaret" şeklinde yorumlar yaptı.

Son dönemlerde adeta lağım çukuru haline gelen sosyal medyada yayınlanan bir yardım videosu büyük tepki çekti. Kırmızı ışıkta su satan bir kadını gözüne kestiren İbrahim Yılmaz isimli yayıncı, cebinden bir deste para çıkartarak suların tamamını almak istediğini belirtti.

"TÜRK HALKINA HAKARET RESMEN"

100 liralık banknotları teker teker kadına veren şahıs, o anları da kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı. Büyük tepki çeken görüntülerin altına "Türk halkına hakaret resmen", "Kanun bunlara bir düzenleme getirmeli", "Neyin başkanıymış bu?", "Bu adam kim, ne iş yapıyor, bu zenginlik, paralar nerden geliyor?", "Bunun yaptığı ne iyilik ne de yardım. Yaptığı tek şey şov, gösteriş, şaklabanlık" şeklinde yorumlar yapıldı.

Görüntüleri izlerken utandık! Bunun adı yardım değil hakaret
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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