Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı

İzmir'in Aliağa ilçesi sahilleri, bu kez sıradışı bir avla gündeme geldi. Bölgede balıkçılık yapan vatandaşların yakaladığı dev ahtapot, görenleri hayrete düşürdü. Yapılan kontrolde, ahtapotun tam 7 kilo ağırlığında olduğu belirlendi.

Aliağa'daki balıkçıların rutin avlanmaları sırasında oltaya takılan ahtapotun büyüklüğü, deneyimli balıkçıları bile şaşırttı. Sahile çıkarılan ahtapot, büyüklüğü ve ağırlığıyla dikkat çekti.

BÜYÜKLÜĞÜ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Bölge halkı ve diğer balıkçılar, bu denli büyük bir ahtapotun Aliağa kıyılarında nadiren görüldüğünü belirtiyor. 7 kiloluk bu canlının yakalanma anları ise çevredekilerin kameralarına yansıdı.