Görüntüler Türkiye'den! Büyüklüğü ağızları açık bıraktı

İzmir'in Aliağa ilçesinde sahilde yakalanan bir ahtapot ağızları açık bıraktı. Tam 7 kilo olduğu belirlenen ahtapotun yakalandığı anlar kameralara yansıdı.

  • İzmir'in Aliağa ilçesi sahillerinde balıkçılar tarafından 7 kilo ağırlığında bir ahtapot yakalandı.
  • Aliağa kıyılarında bu büyüklükte bir ahtapotun nadiren görüldüğü belirtiliyor.

İzmir'in Aliağa ilçesi sahilleri, bu kez sıradışı bir avla gündeme geldi. Bölgede balıkçılık yapan vatandaşların yakaladığı dev ahtapot, görenleri hayrete düşürdü. Yapılan kontrolde, ahtapotun tam 7 kilo ağırlığında olduğu belirlendi.

Aliağa'daki balıkçıların rutin avlanmaları sırasında oltaya takılan ahtapotun büyüklüğü, deneyimli balıkçıları bile şaşırttı. Sahile çıkarılan ahtapot, büyüklüğü ve ağırlığıyla dikkat çekti.

BÜYÜKLÜĞÜ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Bölge halkı ve diğer balıkçılar, bu denli büyük bir ahtapotun Aliağa kıyılarında nadiren görüldüğünü belirtiyor. 7 kiloluk bu canlının yakalanma anları ise çevredekilerin kameralarına yansıdı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAdanalı volkan:

ya şu mahluk gerçekten mütiş lezzetli

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Cınar:

YEDİ (K)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Yedi kg mı Amma kiloluymuş ha ,amma da ağırmış...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
