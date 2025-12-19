Haberler

Görüntü umreden! Arkadaki adamın bakışları her şeyi özetliyor

Görüntü umreden! Arkadaki adamın bakışları her şeyi özetliyor Haber Videosunu İzle
Görüntü umreden! Arkadaki adamın bakışları her şeyi özetliyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Umre sırasında bir kadının zemzem suyunu yüzüne dökerek bu anları TikTok'ta paylaşması sosyal medyada tepki topladı. Görüntüler, kutsal mekanlarda sosyal medya kullanımı tartışmasını yeniden gündeme getirdi.

  • Bir kadın umre ziyareti sırasında zemzem suyunu yüzüne döktüğü anları TikTok'ta paylaştı.
  • Videoda arka plandaki bir erkeğin şaşkın bakışları dikkat çekti.
  • Paylaşım, dini duyguların sosyal medya için kullanıldığı eleştirilerine yol açtı.

Umre ziyareti sırasında bir kadın, zemzem suyunu yüzüne döktüğü anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek TikTok hesabında paylaştı. Kısa sürede yayılan görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ARKADAKİ ADAMIN BAKIŞLARI OLAY OLDU

Paylaşımda kadının ibadet anını sosyal medya içeriğine dönüştürmesi tepki çekerken, videonun arka planında yer alan bir erkeğin şaşkın bakışları da dikkatlerden kaçmadı.

ELEŞTİRİ BOMBARDIMANINA TUTULDU

Görüntülerin altına yapılan yorumlarda, dini duyguların sosyal medya için kullanıldığı yönünde eleştiriler öne çıktı. Video, umre ibadetinin mahremiyeti ve kutsal mekanlarda sosyal medya kullanımı konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • O kadar suyu yüzüne döküyor ama makyajı kalıcı olduğu için bozulmuyor
  • Niyet umre beyin TikTok...
  • Arkadaki dayı gibi seyrettim.
  • Allah nasip etmeyince etmiyor işte...
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu

Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (17)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Adam bu mal kadın ne bok yiyor diye bakıyor bence. Umreyemi gitmiş taktok çekmeye mi belli değil. Allah sen we senin gibilerin belasını wersin.

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Ne kadar bozuk oralara gidiyorsa en iyisi gitmemek Oraya gitmek mesele değil Gitmeden önce insan olmak gerekiyor

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıAli :

Ahhh ahhh! Biz Türkler Gök Tengrimizle çok mutluyduk.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme53
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Orta Asya da küçük bir toplulukken İslam'a geçişimizin ardından cihan devletleri kurduk çok şükür

yanıt8
yanıt12
Haber YorumlarıVEFA:

MGk ,kaba kuvvetle sahip olmak değil, elinde tutabilmek hünerdir. Bakiyen ne kaldı koçum sen ondan haber ver!

yanıt10
yanıt1
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Güzelim İslami ne hale getirdiler

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Ortalık bir sürü mistik şizofren doldu!

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıThranduil:

Çok değil bundan 40-50 yıl sonra inanan bırakmayacaklar dünyada. Aşırı dinsiz insanlar var her ülkede öyle bizim ülke için de geçerli. İnanılmayacak seviyede.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla

Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco, yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın

Yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın
Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var

Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Son operasyon resmen bardağı taşırdı
Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
AK Partili Tayyar: Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış

"Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"
Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu

Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu
Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Tedesco, yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın

Yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın
Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var

Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Son operasyon resmen bardağı taşırdı
Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var

Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması

Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması
İlaç fiyatları için uygulanan euro kuru yüzde 17 artırıldı

İlaç fiyatlarına okkalı zam! Etiketler değişiyor
Devlet üniversitesinin açık büfesine bakın! Menüsü kadar fiyatı da olay

Devlet üniversitesinin açık büfesi! Menüsü kadar fiyatı da olay
Kira gelirinde istisna daraltıldı! Ev sahiplerini ilgilendiren kritik değişiklik

Ev sahiplerini ilgilendiriyor! Kira gelirinde istisna daraltıldı
title