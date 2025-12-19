Görüntü umreden! Arkadaki adamın bakışları her şeyi özetliyor
Umre sırasında bir kadının zemzem suyunu yüzüne dökerek bu anları TikTok'ta paylaşması sosyal medyada tepki topladı. Görüntüler, kutsal mekanlarda sosyal medya kullanımı tartışmasını yeniden gündeme getirdi.
Umre ziyareti sırasında bir kadın, zemzem suyunu yüzüne döktüğü anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek TikTok hesabında paylaştı. Kısa sürede yayılan görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
ARKADAKİ ADAMIN BAKIŞLARI OLAY OLDU
Paylaşımda kadının ibadet anını sosyal medya içeriğine dönüştürmesi tepki çekerken, videonun arka planında yer alan bir erkeğin şaşkın bakışları da dikkatlerden kaçmadı.
ELEŞTİRİ BOMBARDIMANINA TUTULDU
Görüntülerin altına yapılan yorumlarda, dini duyguların sosyal medya için kullanıldığı yönünde eleştiriler öne çıktı. Video, umre ibadetinin mahremiyeti ve kutsal mekanlarda sosyal medya kullanımı konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- O kadar suyu yüzüne döküyor ama makyajı kalıcı olduğu için bozulmuyor
- Niyet umre beyin TikTok...
- Arkadaki dayı gibi seyrettim.
- Allah nasip etmeyince etmiyor işte...