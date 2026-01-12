Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
İstanbul Balat'ta bir antikacıya gelen bir kişi, Avrupa kupalarında kazanılmış bronz bir madalyayı satmak isteyince ortaya sıra dışı bir hikaye çıktı. Antikacının madalyayı çok düşük bir bedelle satın alması ise dikkat çekti.
- İstanbul Balat'ta bir antikacıya gelen kişi, Avrupa kupalarında kazanılmış bronz bir madalyayı 3 bin liraya satmak istedi.
- Antikacı, bronz madalya için bin 500 lira teklif etti.
- Madalyanın hangi organizasyona, sporcuya veya kulübe ait olduğu bilinmiyor.
İstanbul Balat'ta bir antikacıya gelen bir kişi, Avrupa kupalarında kazanılmış bronz bir madalyayı satmak isteyince ortaya dikkat çeken bir pazarlık çıktı. Madalyanın satış süreci ve konuşulan rakamlar kısa sürede gündem oldu.
"3 BİN LİRAYA SATMAK İSTİYORUM" DEDİ
Antikacıya gelen kişi, elindeki bronz madalyayı satmak istediğini belirterek fiyat olarak 3 bin lira talep etti. Avrupa kupalarında kazanıldığı ifade edilen madalya, antikacıda incelemeye alındı. Görüşme sırasında alıcı taraf ise madalya için 3 bin lira vermeyeceğini söyleyerek bin 500 lira teklif etti. Taraflar arasında gerçekleşen pazarlık, "eşsiz" olduğu belirtilen parçanın düşük bir bedelle el değiştirmesi tartışmalarını da beraberinde getirdi.
MADALYANIN KİME AİT OLDUĞU MERAK KONUSU
Olayın ardından madalyanın hangi organizasyona, hangi sporcuya ya da kulübe ait olduğu, nasıl Balat'taki antikacıya kadar geldiği soruları öne çıktı.