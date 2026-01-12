Haberler

Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı

Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı Haber Videosunu İzle
Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Balat'ta bir antikacıya gelen bir kişi, Avrupa kupalarında kazanılmış bronz bir madalyayı satmak isteyince ortaya sıra dışı bir hikaye çıktı. Antikacının madalyayı çok düşük bir bedelle satın alması ise dikkat çekti.

  • İstanbul Balat'ta bir antikacıya gelen kişi, Avrupa kupalarında kazanılmış bronz bir madalyayı 3 bin liraya satmak istedi.
  • Antikacı, bronz madalya için bin 500 lira teklif etti.
  • Madalyanın hangi organizasyona, sporcuya veya kulübe ait olduğu bilinmiyor.

İstanbul Balat'ta bir antikacıya gelen bir kişi, Avrupa kupalarında kazanılmış bronz bir madalyayı satmak isteyince ortaya dikkat çeken bir pazarlık çıktı. Madalyanın satış süreci ve konuşulan rakamlar kısa sürede gündem oldu.

"3 BİN LİRAYA SATMAK İSTİYORUM" DEDİ

Antikacıya gelen kişi, elindeki bronz madalyayı satmak istediğini belirterek fiyat olarak 3 bin lira talep etti. Avrupa kupalarında kazanıldığı ifade edilen madalya, antikacıda incelemeye alındı. Görüşme sırasında alıcı taraf ise madalya için 3 bin lira vermeyeceğini söyleyerek bin 500 lira teklif etti. Taraflar arasında gerçekleşen pazarlık, "eşsiz" olduğu belirtilen parçanın düşük bir bedelle el değiştirmesi tartışmalarını da beraberinde getirdi.

MADALYANIN KİME AİT OLDUĞU MERAK KONUSU

Olayın ardından madalyanın hangi organizasyona, hangi sporcuya ya da kulübe ait olduğu, nasıl Balat'taki antikacıya kadar geldiği soruları öne çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıselcuk_karasal:

tam bir oe

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu

Binlerce etkileşim alan kare
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü

Banyoda korkunç olay! Kendinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını öldürdü
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Mbappe ve Arda Güler'in yedek kulübesindeki halleri olay oldu

Binlerce etkileşim alan kare
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu

Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kabusu yaşadı
Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz

Galatasaraylı taraftarı isyan ettiren olay: Bizi rezil ettiniz