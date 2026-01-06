Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Konya'daki Aziziye Camii'nde bir genç kızın uygunsuz davranışlar sergilediği ve bu görüntüleri "Manitayı camide darlama işi" notuyla sosyal medyada paylaştığı video tepki çekti. Paylaşım kısa sürede yayıldı, kullanıcılar yetkilileri göreve çağırarak sert eleştirilerde bulundu.
- Konya'daki Aziziye Camii'nde bir genç kızın cami içine uygunsuz şekilde girdiği ve rahatsız edici hareketler sergilediği görüntüler kaydedildi.
- Görüntüleri kaydeden kişi, videoyu 'Manitayı camide darlama işi' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
- Sosyal medya kullanıcıları, videoyu izleyerek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek tepki gösterdi.
Konya'nın merkezinde bulunan Aziziye Camii'nde kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tartışma yarattı. Görüntülerde bir genç kızın cami içerisine uygunsuz şekilde girdiği ve rahatsız edici hareketler sergilediği görüldü.
GÖRÜNTÜLERİ KENDİSİ PAYLAŞTI
Söz konusu kişinin, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaşması tepkileri daha da artırdı. Videonun kısa sürede yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı cami içinde sergilenen davranışları eleştirdi. Genç kızın paylaşıma düştüğü "Manitayı camide darlama işi" notu da sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken, paylaşımın ardından konuyla ilgili yorumlar peş peşe geldi.
Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- @AliYerlikaya gereği yapıldı mı yapılacak mı?
- @EmniyetGM @TC_icisleri @AliYerlikaya @iletisim bu saygısızlığa göz yumarsak şovları artarak devam eder.
- Dışarı atılması gerekiyordu.
- Bu video tam olarak yeni nesil evliliklerin özeti gibi...
- Daha gerizekalısı çıkmaz dedikçe çıkıyor