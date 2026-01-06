Haberler

Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi Haber Videosunu İzle
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'daki Aziziye Camii'nde bir genç kızın uygunsuz davranışlar sergilediği ve bu görüntüleri "Manitayı camide darlama işi" notuyla sosyal medyada paylaştığı video tepki çekti. Paylaşım kısa sürede yayıldı, kullanıcılar yetkilileri göreve çağırarak sert eleştirilerde bulundu.

  • Konya'daki Aziziye Camii'nde bir genç kızın cami içine uygunsuz şekilde girdiği ve rahatsız edici hareketler sergilediği görüntüler kaydedildi.
  • Görüntüleri kaydeden kişi, videoyu 'Manitayı camide darlama işi' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
  • Sosyal medya kullanıcıları, videoyu izleyerek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek tepki gösterdi.

Konya'nın merkezinde bulunan Aziziye Camii'nde kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tartışma yarattı. Görüntülerde bir genç kızın cami içerisine uygunsuz şekilde girdiği ve rahatsız edici hareketler sergilediği görüldü.

GÖRÜNTÜLERİ KENDİSİ PAYLAŞTI

Söz konusu kişinin, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaşması tepkileri daha da artırdı. Videonun kısa sürede yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı cami içinde sergilenen davranışları eleştirdi. Genç kızın paylaşıma düştüğü "Manitayı camide darlama işi" notu da sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken, paylaşımın ardından konuyla ilgili yorumlar peş peşe geldi.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • @AliYerlikaya gereği yapıldı mı yapılacak mı?
  • @EmniyetGM @TC_icisleri @AliYerlikaya @iletisim bu saygısızlığa göz yumarsak şovları artarak devam eder.
  • Dışarı atılması gerekiyordu.
  • Bu video tam olarak yeni nesil evliliklerin özeti gibi...
  • Daha gerizekalısı çıkmaz dedikçe çıkıyor
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

"İşte Maduro'yu satan kişi" deyip açıkladı: Teslim ettiğine eminim
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklemedik tepki! Yukarı bakıp tek cümle söyledi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMURAT BİRCAN:

Onların yaptığı onlara normal gelebilir normal olmayan orada adam gibi bir adam yokmuydu iki tokat atıp dışarı atacak iki tane küçük çocuk namaz kılmaya gelse azıcık yaramazlık yapsa bütün cemaat homurdanır

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem

Karşısında polisleri görünce söylediği şey bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki

Maduro'nun tutuklanmasına Erdoğan'dan ilk tepki
Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobiliydi! Resmen tarih oldu
Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor

Transferin açıklanması an meselesi! Fener'e bir dünya yıldızı daha
Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem

Karşısında polisleri görünce söylediği şey bomba
Berkan Kutlu yeni takımına imza attı! İşte giyeceği forma numarası

Yeni takımına imza attı! İşte giyeceği forma numarası
Oyuncu Aslı Bekiroğlu bir kez daha ameliyat oldu! 'Bağırsağımı kestiler' demişti

Ünlü oyuncu doktor hatası yüzünden bir kez daha bıçak altına yattı