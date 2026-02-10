Haberler

Görüntü Ankara'dan! Kız arkadaşına centilmenlik yapmak isterken hiç beklemediği bir şey oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da kız arkadaşını su birikintisinden geçirmek isteyen bir genç, dengesini kaybederek birlikte suya düşerken, o anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Ankara'da bir genç, yağmur sonrası oluşan su birikintisine basmaması için kız arkadaşını kucağına alarak karşıya geçirmeye çalıştı. Ancak dengesini kaybeden genç, kız arkadaşıyla birlikte su birikintisine düştü.

O ANLAR PAYLAŞILDI

Yaşanan talihsiz anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, video kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi.

"KEŞKE KIZIN KENDİSİ GEÇSEYMİŞ"

Görüntülerin altına yapılan yorumlarda, "Keşke kızın kendisi geçseymiş" şeklindeki ifadeler dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

Fenerbahçe'ye kiralık futbolcusundan kötü haber
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...

Taner Çağlı tahliye edildi! Akif'le ilgili olay itiraf: Sevgilimle...
Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi

Oğullarının ölümü sonrası gelinden şok plan! Duyunca felç geçirdi
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

Fenerbahçe'ye kiralık futbolcusundan kötü haber
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...

Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor
Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı