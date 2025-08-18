TRT 1 ekranlarında her cumartesi saat 20.00'de yayınlanan Gönül Dağı dizisi, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Beşinci sezon finalini 14 Haziran 2025 Cumartesi günü gerçekleştiren dizi, ekranlara kısa bir ara verdi. Dizinin sadık izleyicileri ise yeni sezonun başlaması için heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Gönül Dağı ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? Gönül Dağı 6. sezon ne zaman?

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden Gönül Dağı'nın set ekibi, 5. sezon finalinin ardından Haziran ayında tatile girdi. Yaklaşık iki buçuk ay sürecek tatilin ardından, ekip Ağustos ayının sonunda yeniden toplanarak 6. sezon çekimlerine başlayacak. Yeni sezonun 6 Eylül 2025 Cumartesi günü izleyiciyle buluşması planlanıyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNE GELEN YENİ OYUNCULAR KİMLER?

Gönül Dağı dizisinin 6. sezonunda oyuncu kadrosuna birçok yeni isim ekleniyor. Usta oyuncu Bülent Şakrak, Süleyman Kaya'nın büyük oğlu Taylan karakteriyle diziye katılarak hikayeye önemli bir katkı sağlayacak. Süleyman Kaya'nın diğer çocukları Çetin ve Leyla da yeni sezonun dikkat çeken figürleri arasında yer alacak. Ayrıca, dizinin ana karakterlerinden Taner'in kuzeni Kadir yeni sezonda izleyiciyle buluşacak ve kasaba hayatına yeni bir dinamizm getirecek. İlk sezonlardan hatırlanan Döndü karakterini canlandıran Feyza Işık, 6. sezonda yeniden kadroya dahil olarak eski bölümlere nostaljik bir dokunuş yapacak. Ramazan karakterini oynayan Cihat Süvarioğlu diziden ayrılırken, yeni sezon farklı aile bağları ve sıcak hikâyelerle kasaba yaşamını daha da zenginleştirecek.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gönül Dağı dizisinin son bölümünde kasaba sakinlerinin hayatında önemli gelişmeler yaşandı. Süleyman Kaya ailesiyle yaşadığı sorunları çözmeye çalışırken, Taylan karakterinin ortaya çıkışı aile dinamiklerini değiştirdi. Taner ve ailesi arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme girilirken, kasabadaki dostluk ve dayanışma temaları ön plana çıktı. Bölüm, izleyicilere sürprizlerle dolu anlar yaşatırken, gelecek bölümler için merak uyandırdı.