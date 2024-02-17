Bozkırda bir Anadolu masalını anlatan Gönül Dağı her hafta izleyicisiyle buluşuyor. Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesinı anlatan aile dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Bu akşam Gönül Dağı var mı? GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM! Gönül Dağı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar!

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Amcaoğulları kasabalının güvenini tekrar kazanmıştır. İşlerine devam ederken ağıla roket çalışmasıyla ilgili bir profesör ve ekibi gelir. Amcaoğulları yardım isteği karşısında ne yapacaktır? Selma, roketle ilgili işin içinden çıkamayan Taner'i sürpriz yaparak bir yere götürür. İkili kimi ziyarete gidecektir? Ramazan, Dişçi Musa'nın evini temizlerken bir kitap bulur. Kitap ne hakkındadır? Erkan liseden arkadaşı İrem'le görüşmeye başlar. Erkan, İrem'le görüştüğünde ne yapacaktır? Mevsim, Seyfettin'in aşk ilanına nasıl bir cevap verecektir?

127. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gönül Dağı

Gönül Dağı

Gönül Dağı



