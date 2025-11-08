Gönül Dağı Süleyman Kaya kimdir, gerçek adı ne? Gönül Dağı Süleyman amca kaç yaşında?

Gönül Dağı Süleyman kimdir? TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, güçlü oyuncu kadrosuna yeni bir ismi daha ekledi. Usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın dahil olduğu yapımda Süleyman Kaya karakteri, izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

GÖNÜL DAĞI SÜLEYMAN KAYA KİMDİR?

Süleyman Kaya, dizide Ciritçi Abdullah'ın abisi olarak yer alıyor. Uzun yıllar boyunca kasabadan uzak bir yaşam süren Süleyman, geçmişiyle yüzleşmek ve yarım kalmış hikayelerini tamamlamak için geri dönüyor. Karakterin kasabaya gelişi, sadece kendi iç hesaplaşmasını değil, kasabadaki pek çok ilişkinin de yeniden şekillenmesini beraberinde getiriyor. Bu dönüş, dizideki mevcut dengeleri değiştirirken, izleyiciye yeni bir dramatik yön kazandırıyor.

Süleyman'ın hikâyesi, Gönül Dağı'nın anlatısında geçmişe uzanan bir kapı aralıyor. Ciritçi Abdullah'ın yıllardır gizli tuttuğu bazı sırların açığa çıkmasına zemin hazırlayan karakter, sadece yan bir figür olarak kalmıyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde olayların merkezinde yer alacağı ve karakterler arasındaki bağları derinden etkileyeceği anlaşılıyor. Bu yönüyle Süleyman, dizinin duygusal yükünü artıran kilit bir karakter olarak öne çıkıyor.

GÖNÜL DAĞI SÜLEYMAN KAYA AMCA KAÇ YAŞINDA, GERÇEK ADI NE?

Gönül Dağı dizisinde Süleyman Kaya karakterine usta oyuncu Erdal Özyağcılar hayat veriyor. 1948 yılında Bursa'da doğan Özyağcılar, 2025 yılı itibarıyla 77 yaşındadır. Tiyatro kökenli olan oyuncu, sanat hayatına İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başlamıştır. Uzun yıllara dayanan kariyerinde sinema, dizi ve tiyatro alanlarında sayısız projede yer almıştır.

Erdal Özyağcılar, yarım asrı aşan sanat yaşamıyla Türk televizyonlarının tanınan yüzlerinden biridir. Gönül Dağı'na katılmasıyla birlikte dizinin kadrosuna deneyim ve derinlik kazandırmıştır. Tecrübeli oyuncunun Süleyman karakterine kattığı gerçekçilik, dizinin hikâyesine yeni bir soluk getirmiştir.

GÖNÜL DAĞI SÜLEYMAN KAYA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Süleyman Kaya karakteri, Gönül Dağı'nın yeni bölümlerinde hikâyeye dahil olan taze bir figürdü. Son bölümde senaryo gereği vefat etti ve diziden ayrıldı.